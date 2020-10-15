جامعة بنها تهنئ عضو هيئة تدريس لتعيينها بمجلس الشيوخ

قدم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، التهنئة، نيابة عن أسرة الجامعة، للدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعيينها عضوًا بمجلس الشيوخ.

وأعرب رئيس جامعة بنها، خلال رئاسته مجلس عمداء الجامعة اليوم، عن سعادته بهذا الاختيار الذي يؤكد ثقة القيادة السياسية في أساتذة الجامعة والخبرات العلمية بها.

وأكد "السعيد" أن الدكتورة راندا مصطفى منذ أن تولت مهام نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في فبراير الماضي، نجحت في إنجاز العديد من الملفات والمبادرات الخاصة بتطور مفهوم دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وينطلق قطار مجلس الشيوخ في أولى جلساته الإجرائية بالفصل التشريعي الأول يوم الأحد المقبل، بحضور كامل أعضائة المنتخبين والمعينين، والبالغ عددهم 300.

وبموجب قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، يتم العمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين إعداد مجلس الشيوخ لائحة خاصة به، وتعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًا ويعاونه نائبان من أصغر الأعضاء سنًا.

وتقوم الأمانة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام بإعداد كافة القرارات المتعلقة بانعقاد مجلس الشيوخ، وذلك لتلاوتها فى الجلسة الافتتاحية، وتشمل قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وتلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتتضمن قرارها بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وقرارها بشان إعلان نتيجة انتخابات المجلس عن الجولة الأولى، وقرارها بإعلان نتيجة انتخابات المجلس عن جولة الإعادة.

كما ستشهد الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ والبالغ عددهم 100عضوا، ويقوم كل نائب بأداء اليمين الدستورية وذلك وفقا لنص المادة 104من الدستور كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتشهد الجلسة الإجرائية انتخاب هيئة مكتب المجلس وتشمل رئيس المجلس والوكيلين، بحسب المادة الرابعة من قانون مجلس الشيوخ التي تنص على "ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا".