بـ20 إجراء.. استئناف الرحلات النيلية عبر "دهبيات" الأقصر

استأنفت مراكب الدهبيات النيلية، إبحارها في نيل الأقصر مرة أخرى، بعد توقف دام أكثر من 7 أشهر، جراء تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أسامة عبدالغني، مدير شركة جد إيجبت للسياحة، أن مركب نايل دهبية زكريا، التابع لشركة جد إيجبت للسياحة، أقلعت وعلى متنها 6 سائحين سويسريين، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل ارتداء الكمامات الواقية، والتباعد الاجتماعي.

وكانت الأقصر بدأت في استقبال الزوار بالفنادق العائمة والدهبيات، بعد استئناف العمل بها، مطلع أكتوبر الجاري، عقب غلق دام أكثر من 5 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر، أن جميع الفنادق العائمة والدهبيات تتبع أعلى معدلات السلامة الصحية؛ لضمان صحة النزلاء والسياح، التي تعد أولوية لدى قطاع السياح.

وكانت السلطات في محافظة الأقصر، أعلنت في سبتمبر الماضي، استئناف الحركة السياحية بالنسبة للفنادق الثابتة، واشترطت الحصول على شهادة صحية لبدء التشغيل.

ثم أعلنت السلطات استئناف الرحلات النيلية منذ أيام، ولكن أقرت العديد من الشروط والإجراءات؛ لاتخاذها لبدء التشغيل، احترازا من عودة انتشار الوباء العالمي مرة أخرى بالمدينة.

وتستعرض "الوطن" أبرز الإجراءات والاشتراطات التي نفذتها الأقصر وما زالت؛ لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بالقطاع السياحي بها، وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم، ومن ثم كانت سببًا في نجاح استئناف حركة السياحة بها من جديد، دون حدوث أي إصابات جراء فيروس كورونا:

1- خفضت السلطات الإشغالات في كل المرافق إلى 50%، بداية من البالون والفلوكات النيلية والمتاحف والمناطق الأثرية.

2- ألزمت السلطات أصحاب "الحناطير" بعدم تخطي عدد الراكبين اثنين، وبالنسبة للجمال والخيول، اقتصار الجولة على راكب واحد فقط.

3- قامت بتعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا، قبل فتحها للزيارة، تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء، ومفتشي الآثار.

4- أصبح قياس درجة حرارة العاملين بها يوميا، والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يجري اكتشافها.

5- وضعت ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف؛ حفاظا على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

6- وفرت أدوات وقاية شخصية (تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين، والالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.

7- عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية، وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض، والتدابير الوقائية اللازم اتباعها كافة؛ لمنع الإصابة فيما بينهم.

8- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط)، وعدم تجاوز عدد الفوج السياحي 25 فردا (لحين إشعار آخر).

9- التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع الشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيمها بعد كل استخدام، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص، في أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية.

10- وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة، بواقع 100 زائر/ ساعة بالمتاحف، ومن 10 إلى 15 زائرا لزيارة مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).

11- مواصلة تهيئة المراسي النيلية في الأقصر؛ لبدء عمل الفنادق كما يجري إعادة تهيئة المرسى الرئيسي بالمحافظة، بالتزامن مع عودة عمل الفنادق العائمة.

12- استمرار عمل لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، وغرفة المنشات الفندقية، لمعاينة وتفتيش الفنادق العائمة، التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية، المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها، وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

13- اللجنة تقوم بمعاينة التفتيش السياحي بصفة عامة، بالإضافة إلى معاينة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة.

14- وتضمنت ضوابط تشغيل الفنادق العائمة شرطا خاصا للمراسي، فوفقا للضوابط فإنه يتعين عليها توفير مكان مخصص لتعقيم الحقائب وأمتعة النزلاء والتوريدات.

15- توفير علامات على السقالة تحدد أماكن وقوف النزلاء للتباعد والحفاظ على المسافات الآمنة.

16- توفير أجهزة قياس درجات الحرارة (النزلاء-العاملين)، وأدوات الحماية الشخصية (كمامات وقفازات ومعقمات الأيدي).

17- فور وصول الفوج السياحي إلى الفندق العائم كان يجري المزيد من الإجراءات الاحترازية، كتطهير الحقائب بالمطهرات، ثم قياس درجات حرارة السياح قبل دخولهم للفندق العائم.

18- توفير مطهرات ومنحها للأفواج السياحية، قبل تسكينهم في الغرف المخصصة، التي خضعت للتعقيم من قبل فرق متخصصة.

19- وضع إرشادات طبية في أنحاء الفندق كافة، لحث النزلاء على الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل المطعم وعلى سطح الفندق العائم وأثناء الدخول أو الخروج.

20- وضع رسائل صغيرة بكل غرف التسكين التي تحتوي أكثر من فرد، تؤكد على ضرورة استخدام أدوات ذات استخدام شخصي فقط، وعدم استخدام أدوات الغير.