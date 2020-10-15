100 شاب وفتاة يشاركون في مشروع "مصر الجميلة" بكفر الشيخ

تشهد مدينة كفر الشيخ، السبت المقبل، مشاركة 100 شاب وفتاة من أعضاء الكشافة، في مشروع خدمة عامة، تحت شعار "مصر الجميلة"، برعاية المحافظ اللواء جمال نور الدين، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بالمشروع لإتاحة الفرص للشباب والفتيات، للمشاركة في تجميل مدينتهم، برفع المخلفات، وأعمال النظافة والتشجير، في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف المحافظ، أن المشروع بالتعاون بين وزارت التنمية المحلية والشباب والرياضة والبيئة، ويتم تنفيذه على مستوى الجمهورية.

في سياق متصل، هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، الفائزين في نهائي أولمبياد الطفل المصري 2020، وحصول 11 منهم على مراكز أولى ومتقدمة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يهدف لإعداد وتأهيل اللاعبين وفوزهم بالبطولات التي يشاركون بها، وتمثل حافزا قويا في البدء بمرحلة جديدة؛ لاكتشاف مواهب أكثر داخل المجتمع، والعمل على رعايتهم وتأهيلهم وتدريبهم وصقل موهبتهم.

وأشار "نور الدين"، إلى أهمية المشروع في تشجيع النشء والشباب على ممارسة الرياضة، واكتشاف مواهبهم، في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية نشر الرياضة بالمجتمع، لما لها من أدوار إيجابية عديدة، مؤكدا أن المشروع يهدف لإشراك الشباب والفتيات للتعاون والتكاتف من أجل إعلاء قيم النظافة، والمحافظة على السلوك الحضاري في الشارع المصري.