"حنورة": مدارس اللغات المتميزة تبدأ من 10 آلاف جنيه للطبقة المتوسطة

قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، إن الهدف الأساسي من مشروع "بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات" ويأتي في إطار إنشاء المدارس المتميزة للغات، حيث سيتم توجيه تلك المدارس إلى ابناء الطبقة المتوسطة من المواطنين.

وأضاف "حنورة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت والمذاع على فضائية "DMC"، أن تلك المدارس سيتم توجيهها لشريحة المواطنين المتوسطة والتي ترغب في إلحاق أبنائها على التعليم الجيد، وفي ذات الوقت لا تقوى على المدارس التي تصل أسعارها لـ35 ألف جنيه سنويا، كما أنهم يزاحمون بالمدارس التجريبية والحكومية بعدد الطلاب بالفصول، وتصل أسعار الالتحاق أقل من ثلث المدارس التجريبية الأخرى، موضحا أن المرحلة الأولى تضم 16 محافظة مختلفة على رأسها القاهرة والجيزة ودمياط وأسيوط وبعض محافظات القناة، وعدد من محافظات الدلتا والصعيد، وتم التعاقد على المرحلة الأولى بنسبة 50% من المدارس التي دخلت الخدمة بالفعل وبدأت تتلقى طلبات وتحويلات أولياء الأمور إليها.

وأكد أن أسعار المدرسة تتراوح بين 10 لـ13 ألف جنيه، ويحدده مساحة المدرسة وموقعها وغيره من النقاط الأخرى التي تهم الكثر من المواطنين وموزعين جغرافيا: "مستوى الإنشاء والتجهيز والتصميم والخدمات بالمدارس تفوق المدارس الخاصة الحالية، حاجة فعلا مشرفة"، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بتحديد الأماكن والأراضي والاحتياجات الأزمة لإنشاء مثل تلك المدارس، وتطرح الأرض للقطاع الخاص بأجر رمزي يقوم القطاع الخاص على إثر ذلك بإنشاء وافتتاح المدرسة والتي تديرها وزارة التربية والتعليم.