العثور على جثة سيدة محترقة داخل شقة بفيصل والشكوك تتجه نحو ابن الضحية

جثة متفحمة لسيدة داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل.. هكذا سجلت معاينة ضباط مباحث الجيزة، أثناء إخماد حريق شقة سكنية بفيصل غرب محافظة الجيزة، وأضافت المعاينة التى جرت بمعرفة قوة أمنية من المباحث، أن وارء اشتعال النيران، شاب أضرم النيران فى الشقة وقتل أمه حرقا، وتواصل مباحث الجيزة جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ بنشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث و3 سيارات إطفاء تمكنت من إخماد النيران.

وتبين أن هناك جثة متفحة داخل الشقة وبمناقشة الشهود والجيران أكدوا أنهم سمعوا صوت مشاجرة بين الضحية وبين ابنها فى وقت معاصر للواقعة.