اقتصادية قناة السويس: شركة عالمية للشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية

علق المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، على خبر انضمام الهيئة الاقتصادية كأحد المساهمين في الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية، بتكلفة استثمارية 240 مليون دولار.

وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن مصر تبنت خطة طموحة لتطوير السكك الحديدية، مؤكدًا أن المشروع يعتبر من المشروعات الرائدة التي يعملون بها منذ فترة، لافتًا أن المشروع له أهداف كثيرة أهمها العمل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، خاصة الوحدات المتحركة، بما يؤمن متطلبات الدولة في هذا المجال مع زيادة قدرتها على التصدير.

وأكد "زكي"، أن المنطقة الاقتصادية تعمل على استراتيجية خلق الفرصة "بنشوف إيه هي المشروعات المستهدفة وإيه هي الحاجة اللي نقدر نخدم بيها البلد وبالتالي نعمل بيها إحلال للواردات ونقدر نشتغل فيها بشكل مكثف".

وأشار أن مصر لديها مشروع لتطوير السكك الحديدية وكذلك ما يتعلق بالعربات التي تعمل بالطاقة الكهربية مثل خطوط المترو والمنوريل والقطار السريع، متوقعًا وجود طلبات كثيرة على هذه الصناعة خلال الفترة القادمة.

وأوضح "زكي"، أنه تم التوافق على الشراكة الدولية في هذا المصنع، على أن يكون للهيئة الاقتصادية لقناة السويس نصيب في هذه الشركة مع مجموعة من القطاع الخاص المصري والذي سيكون مسئولا عن شركة لإنتاج السكك الحديدية لأول مرة، مشيرًا أنه يلزم وجود خبراء التنمية التكنولوجية لهذا النوع من المركبات.