خالد يوسف يتصدر تويتر بعد هجومه على "الشيوخ".. ومغردون: ليك عين تتكلم؟

تصدر هاشتاج "خالد يوسف عنتيل الكومبارس" خلال الساعات القليلة الماضية على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، بعد دقائق من التغريدة التي دوّنها مهاجمًا فيها مجلس الشيوخ.

واستعان رواد "تويتر" بتاريخ المخرج الهارب المليء بالفضائح الجنسية، للرد عليه، حيث قال أحد متابعينه: "كفاية قرف، هو انت ليك عين تتكلم".

فيما قال حساب لشخص يدعى محمد وجدي: "الهارب خالد يوسف لا يستحق الذكر"، وأضاف آخر: "الله يخربيتك".

الفضائح الجنسية تلاحق المخرج الهارب خالد يوسف

وتوالت الفضائح الجنسية للمخرج الهارب خالد يوسف، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات إباحية خاصة بالمخرج، حيث واجه يوسف سيلاً من الاتهامات بعدما تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام تضمن أسطوانات مدمجة تحتوي على عشرات الفيديوهات الإباحية، التي يدعي أنها تسجيلات مصورة لوقائع إباحية للهارب المذكور مع عدد من الفتيات.

وكان "صبري"، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية الهارب خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة، خاصة بعد اعتراف ممثلتين بقيام النائب البرلماني بتصوير فيديوهات جنسية معهما.

وأشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاء لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصًا على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.