محافظ أسيوط: وضع خطة لزيادة تحصيل الإيرادات والموارد الذاتية بالمحافظة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وضع خطة لزيادة تحصيل الإيرادات بالمحافظة، وتنمية الموارد الذاتية وزيادة "موارد الخزانة العامة للدولة، والموارد المحلية وحسن استغلالها"، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية والحكومة، بتنمية موارد المحافظة، واستكمال خطة التنمية المستدامة، لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية، التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والإسراع في برامج التنمية، تنفيذا لسياسة الدولة، وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه صلاح كامل، مدير عام الحسابات بديوان عام المحافظة، وولاء محمد صلاح الدين، مدير وحدة متابعة تحصيل الإيرادات بالمحافظة؛ للوقوف على سير العمل، ومتابعة نسبة التحصيل، وبدء تنفيذ خطة شاملة لزيادة تحصيل الإيرادات.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، سبل تنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، وتسريع جهود تحصيل الإيرادات من خلال وضع خطة شاملة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز ومديري المشروعات والوحدات الانتاجية بأسيوط، بالتزامن مع تطوير المشروعات والوحدات الانتاجية، وإتاحة فرص عمل لتشغيل العمالة.

وأكد اللواء عصام سعد، على تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش، لمتابعة أعمال التحصيل، ما يسهم في تنفيذ واستكمال خطط التنمية بمختلف القطاعات، مشددا على ضرورة ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات الحكومية، حفاظا على موارد الدولة والمال العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية المتاحة، وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء ومديري المشروعات؛ لتعظيم الاستفادة من الإيرادات التي يتم تحصيلها وتوزيعها في مصارفها الصحيحة، وتطبيق القانون بكل قوة وحسم، وضرورة تحصيل مستحقات الدولة.

وأشار "سعد" إلى وضع آلية عمل محددة، لتنمية موارد المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، للتحصيل واسترداد حق الدولة، وتوفير الموارد اللازمة، لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا، وتذليل كافة المعوقات ووضع الحلول العاجلة للنهوض بمشروعات المحافظة، وتنمية وزيادة مواردها، للانفاق على تلك المشروعات، وتنفيذ خطط التطوير، وتلبية احتياجات المواطنين، ضمن خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.