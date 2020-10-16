قبل انعقاد المجلس.. ننشر أسماء هيئة مكتب "الأطباء" المقترحة

من المتوقع أن يشهد اجتماع مجلس نقابة الأطباء البشريين جلسة ساخنة، حيث من المقرر نظر عدد من المشاكل المثارة في أروقة دار الحكمة مؤخرًا، وعلى رأسها تشكيل هيئة المكتب، بعد استقالة الأمين العام السابق الدكتور إيهاب الطاهر في شهر أغسطس الماضي على خلفية نعي الإخواني عصام العريان على حساب النقابة عبر "فيس بوك".

وقال الدكتور محمد سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء، إن هناك توافقًا كبيرًا على تشكيل هيئة المكتب المقترحة، بأن يتولى الدكتور أسامة عبد الحي الأمانة العامة، والدكتورة نجوى الشافعي وكالة المجلس، والدكتور جورج ناشد منصب الأمين العام المساعد، والدكتور أبوبكر القاضي أمين الصندوق.

وأكد "سلامة" في تصريحات لـ "الوطن"، أن هناك توافقًا من قبل أغلبية المجلس على هذا التشكيل المقترح، قبل انعقاد الجلسة بشكل رسمي، وسيتم التصويت عليه داخل المجلس.

وأشار إلى أن هناك جانبين داخل المجلس، أحدهما الأكبر بكتلة تصويتية كبيرة والتي تمثلها جبهة الدكتور أسامة عبد الحي، والجبهة الأخرى المعارضة وليس لديها سوى 6 أصوات فقط، مؤكدًا أنه سيتم الموافقة بالأغلبية على التشكيل المقترح.

وأوضح "سلامة"، أنه يأمل في أن يكون هذا التشكيل بداية تعاون وتحسين للعلاقات مع الجهات التنفيذية للدولة.

يشار إلى أنه قد سبق تكليف الدكتورة نجوى الشافعي وكيل النقابة الحالي، بأن تكون قائمًا بأعمال الأمين العام لحين تشكيل هيئة مكتب جديد فى الشهر الجاري وفقًا لموعدها القانوني.

وكان قد تقدم أمين الصندوق المساعد الدكتور أحمد فتحي باستقالته من منصبه، وتم تكليف الدكتور أحمد الهواري بمنصب أمين الصندوق المساعد، والدكتور أبو بكر القاضى بمنصب أمين الصندوق، والدكتور عماد سمير للجنة الشكاوى والدكتور أحمد نوار للجنة الإعلام.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت في شهر أغسطس الماضي استقالة أمين عام النقابة الدكتور إيهاب الطاهر، من منصبه.

ونشرت حينها عبر حسابها على "فيس بوك"، نص استقالة "الطاهر" والتي جاءت كما يلي:

"وصلتني معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أنني (باعتباري الأمين العام) من كنت وراء النعي الذي نشر على موقع النقابة العامة للقيادي الإخواني عصام العريان، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين".

وتابع: "إنني أؤكد نفي أن أكون وراء ما تم نشره كما أنني لم أشارك إطلاقًا في هذا الأمر"، مؤكدًا اعتذار مجلس النقابة عما تم نشره من نعي للقيادي الإخواني.

وأضاف: "هذا الأمر كان مقترحًا اندفع خلفه بعض شباب الأطباء بحسن نية، ثم بعد أن تبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه تراجعوا واعتذروا عنه على موقع النقابة"، مؤكدا اعتذار مجلس النقابة وشباب الأطباء على ما نشر، ورفضه لذلك.