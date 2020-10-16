"تركوا العمل دون إذن".. إحالة أطباء وموظفين بمطوبس للتحقيق

أحال الدكتور جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، التابع لمحافظة كفر الشيخ، موظفين وأطباء بقرية برج مغيزل، للتحقيق لتركهم العمل بدون إذن.

وقال رئيس المدينة، في بيان له، إنه في أثناء مروره المفاجئ علي المصالح الحكومية بالمركز والمدينة، للتأكد من انضباط العاملين وتوجدهم بمقر عملهم، لاحظ عدم وجود العديد من الأطباء والموظفين بالوحدة الصحية بقرية برج مغيزل، فقرر اتخاذ اللازم قانونيا، وأحالهم للتحقيق في الشؤون القانونية.

وأضاف رئيس مدينة دسوق، أنه في أثناء تفقده شوارع قرية برج مغيزل، لاحظ وجود سيارة محملة بالغاز، تبيعه بزيادة عن السعر الرسمي، فضبطت واتخذت الاجراءات القانونية، بمعرفة إدارة تموين بمطوبس.

وأكد "عيد" أنه جرى إنهاء مشكلة الكهرباء وانقطاعها، مضيفا أنه كلف المسؤولين بالمتابعة المستمرة، لضمان راحة المواطنين.

في سياق متصل، قاد العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، التابعة لكفر الشيخ، حملة موسعة لتجميل وتنظيف الشواطئ الستة والأبنية بالمصيف، ورفع كفاءة النظافة بكل الشوارع، بداية من الحملة الميكانيكية بالمدخل الرئيسي بجانبى الطريق، حتى بداية شاطئ النرجس، وكذلك مدخل منطقة الفنار "ا"، والطريق الخلفي بمنطقة الفنار"ب"، وفق بيان صادر عن المدينة.

وذكر البيان أنه جرى تنظيف الطريق ورفع الأتربة من على جانبي الطريق، وتنظيف المشاية العلوية، لدخول الشاطئ، وغسل المشايات، ورفع جميع القمامة بالظهير الخلفي بالمدخل، وطريق الكورنيش، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وقص وتهذيب ورى الأشجار، حتى نهاية منطقة الفنار غربا.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة استمرار تلك الحملات بصفة يومية ومستمرة، وتنفيذها خلال فترات العمل الصباحية والمسائية، على أن تضم العاملين بقسم النظافة والتشجير.

وأشار "عبدالقوي" إلى أهمية المتابعة اليومية لمنظومة النظافة، مشددا على نشر الوعى لإعادة المظهر الحضاري والجمالي، للمدينة بكافة شواطئها، في جميع شوارع وميادين المدينة من مداخل ومخارج، ومناطقها المختلفة، لإظهارها بالمظهر الحضاري كمدينة سياحية.