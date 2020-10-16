الداخلية تهدي حقائب مدرسية للطلبة بالمناطق الأكثر احتياجا

في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الاجتماعية وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية في أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، واستمرارا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي؛ فقد قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة لإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلبة بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

واضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التي تساهم في توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتجهيز شنط مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ "المناطق الأكثر احتياجا - دور الأيتام - ذوي القدرات الخاصة..." على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن؛ مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

يأتي ذلك اتساقا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كل أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.