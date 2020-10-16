تنظيم دورة لتولي المرأة المناصب القيادية بالمحليات الأسبوع المقبل

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل، دورة تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذية النسائية وعددهن 40 سيدة من جميع المحافظات، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأهمية تمكين المرأة وتقديم الدعم الكامل لها والمساندة لتولى المناصب القيادية.

إدارة عامة لتكافؤ الفرص

وأوضح شعراوي، في بيان اليوم أن الوزارة أنشأت إدارة عامة لتكافؤ الفرص ضمن الهيكل التنظيمي لها، إيمانًا بأهمية دور المرأة في دفع عجلة التنمية، كما تم إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في جميع المحافظات، ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص في مجال دعم حقوق المرأة، مشيرًا إلى أن نسبة القيادات النسائية في الوزارة تصل لحوالي 46% وكذا 24% من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.

زيادة نسبة تولى المرأة للمناصب القيادية المحلية

وأشار الى سعى الوزارة لزيادة نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية المحلية العليا في المحافظات، موضحا أنه تم تصعيد 3 سيدات يشغلن مناصب رؤساء مجالس مدن واحياء ليشغلن مناصب سكرتيري عموم مساعدين في محافظات قنا والغربية والدقهلية، إضافة إلى شغل 16 سيدة لمناصب رؤساء مدن ومراكز وأحياء، موضحًا أن الوزارة ستقوم بتقييم المشاركات في الدورة التدريبية وأيضا المتميزات الشاغلات للمناصب التنفيذية وتصعيدهن لشغل الوظائف القيادية، كما سيتم تعميم التجارب التنموية الناجحة لهن في باقي المحافظات.

وأوضح شعراوي، أنه تم تنفيذ عدد 2 برنامج تدريبي لتنمية مهارات رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال عامي 2018 – 2019، مؤكدًا أن من أهم المبادرات التي نفذتها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات "مبادرة أنتي منتجة"، والتي تهدف الى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات ذات الدخول المنخفضة والتي تأثرت سلبًا بجائحة كورونا، عن طريق التدريب على الحرف اليدوية ومساعدتهم في الحصول على قروض ميسرة بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وإقامة المعارض لتسويق المنتجات، في إطار الحماية المجتمعية ورفع مستوى المعيشة.

إطلاق مبادرة "معًا ضد العنف"

وفي مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة تم إطلاق مبادرة "معاً ضد العنف" من ديوان عام وزارة التنمية المحلية وبكافة المحافظات على التوازي بهدف التصدي لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعي ضد المرأة، وخاصة ذوي الإعاقة وكذا مبادرة "قرية مصرية بلا أمية" تهدف للقضاء على الأمية، ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات وكذا مبادرة "يوم في قرية"، بهدف حصر مشاكل المرآة العاملة على مستوى الدواوين بجميع المحافظات.

وفي سياق متصل، أكد اللواء محمود شعراوي التركيز على عقد ندوات توعية لرفع الوعي بدور المجالس الشعبية والمحلية والتعريف بالتعديلات الدستورية وحقوق المرأة في قانون الخدمة المدنية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم أيضًا خلال الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية في استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية، ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمراني، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات ولغة انجليزية مستوى ثالث ويستفيد من هذه الدورات 65 متدربًا.