إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء 

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 16 أكتوبر 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وفي ضوء ذلك وافق المجلس على الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75م2 و90م2 حسب الطلب الفعلي، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100، و110، و120م2، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص مساحتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ناحية عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك في ضوء الاتجاه لإقامة منطقة صناعية بمنطقة عرب أبو ساعد بالمحافظة.

كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ناحية محافظة بني سويف بمساحة تبلغ نحو 16,92 فدان على الطريق الشرقي ببني سويف/ المنيا، وذلك لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية؛ من أجل استخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي لرفع كفاء وزيادة الضغوط بالشبكة في نطاق المحافظة، هذا بالإضافة إلى الموافقة بصورة مبدئية على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن يتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية في الاجتماع القادم، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار يقضي في مادته الأولى بأن تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة تسمى "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة"، وتحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا في اللوائح والقرارات المعمول بها.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على مبادرة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على القروض الممنوحة لمصر، لمدة عام، اعتباراً من 1/7/2020 وذلك حتى 30/6/2021؛ كمساهمة منه في تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار فيروس " كورونا" المستجد، هذا إلى جانب الموافقة على طلب محافظة دمياط زيادة حصتها في شركة "دمياط للأثاث"، كدفعة ثالثة وأخيرة بواقع 50,41 مليون جنيه، وذلك لتمكين المحافظة من سداد التزاماتها في رأس مال الشركة، كما أُحيط المجلس بقبول طلب عدد من المواطنين سداد المديونية المستحقة عن بعض قطع الأراضي السابق بيعها لهم بالمزاد العلني بمدينة رأس البر والمسحوبة منهم لعدم استكمال سداد المديونية؛ وذلك في إطار تقنين أوضاعهم، وكذلك الموافقة على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة، وذلك من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لدعم صناعة الدواء وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع التصدير، وذلك بحضور وزيرتي الصحة والسكان، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس المجلس التصديرية للأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا طرح وحدات مشروع "سكن لكل المصريين"، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونائب رئيس الصندوق.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لاستعراض "منصة مصر الرقمية" في صورتها الحالية والتعرف على الخدمات التي تؤدى من خلالها على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب العام، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وممثلي الجهات المعنية، هذا إلى جانب عقد سيادته اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، حيث أكد على أهمية الإسراع بتنفيذ المنظومة بهدف التوصل لرقم قومي لكل عقار من أجل حفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة وتقليل المخالفات والتعديات، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وكذلك عقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل منظومة تداول الأقطان ومشروع كيما الضخم بأسوان، ومحلج الفيوم المطور.

كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات، بالمحافظات على غرار مشروعي "الأسمرات" و"بشاير الخير"، وذلك بحضور مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مثل مؤشرات الأداء المالي للربع الأول من العام المالي 2020/2021، وخطة عمل مبادرة "اتكلم مصري"، وكذلك اجتماع سيادته مع وزير الموارد المائية والري، لاستعراض عدد من ملفات العمل مثل خطط الاستفادة من مياه المصارف الزراعية، وجهود حماية وتطوير شواطئ بورسعيد، وتطوير واحة سيوة.

فضلاً عن اجتماع مع وزير النقل لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وغيرها، وكذلك اجتماع لمتابعة إجراءات الحكومة لتحفيز الصناعة الوطنية، حيث شدد على سداد جميع الأعباء التصديرية المتأخرة لمستحقيها قبل نهاية العام، وذلك بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة عبر الفيديو كونفرنس من جانب وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلا عن اجتماع لمتابعة جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانىء، وذلك بحضور وزراء المالية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس هيئة الصادرات والواردات، ورئيس هيئة سلامة الغذاء، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إلقاء سيادته كلمة خلال انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سرد خلالها ما حدث لمصر على مدار الـ 150 سنة الماضية، وما هي العوامل التي ساهمت في الأوضاع الحالية، وما يتم حالياً بمصر من تصحيح للمسار والرؤية للمستقبل القريب، مشيراً إلى أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الست الماضية بهدف تصحيح المسار من خلال حجم ضخم من المشروعات بتكلفة أكثر من 4 تريليونات جنيه، ذلك بالإضافة إلى متابعة سيادته مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني لإنتاج التقاوي والبذور ذات الجودة العالية، والذى يأتي تنفيذه وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

كما شملت الأنشطة حضور سيادته لمراسم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للطرق والكباري، والشركة المصرية للاتصالات، لتسوية المبالغ المستحقة بينهما، بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، حيث تأتي الاتفاقية في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تسوية النزاعات وفض التشابكات المالية بين الجهات والشركات الحكومية دون اللجوء للتقاضي، كما شهد سيادته مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بشأن استخدام "كارت الخدمات الحكومية" الأول لتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التأمين الصحي الشامل، والثاني لتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التموين، وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الأول وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون الثاني وزيرا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول مبادرة "علاقات ثقافية" التي تتم من خلال التعاون بين وزارة الثقافة وعدد من سفارات الدول الأجنبية، لإثراء علاقات مصر الثقافية بدول العالم المختلفة.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء سيادته مع وزير خارجية العراق بحضور مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وسفير العراق لدى مصر، حيث أكد على محورية العلاقات المصرية العراقية عبر العصور، وضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.