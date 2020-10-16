المركز التخصصي بدمياط: استقبال حالات الشريان الأورطي من كل أنحاء مصر

أعلن المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي بدمياط برئاسة الدكتور كمال سلامة مدير عام المركز، استقبال حالات تمدد الشريان الأورطي من جميع أنحاء الجمهورية حيث إن المركز مدرج ضمن المراكز المنفذة لحالات قوائم الانتظار، وذلك تحت إشراف نخبة من الأساتذة "شريف عصام - إيهاب سعد - تامر عبد الحي خفاجي - هادية رفاء ومحمد نصر" وبإشراف الدكتورة مها إبراهيم رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.

وشهد المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي بدمياط، الذي يديره الدكتور كمال سلامة، في وقت سابق، إجراء 4 جراحات، منها إجراء قائمة قسطرة قلبية لأول مرة منذ نشأة المركز، بجانب عملية قلب مفتوح ومناظير جهاز هضمي وأوعية دموية، وذلك بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية المحكمة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا (COVID-19).

وقال الدكتور كمال سلامة، مدير المركز: "لقد قمنا بإجراء القسطرة بفريق طبي من دمياط للمرة الأولى لمرضى الخمسينيات من عمرها، والحالات كانت جلطة تعاني من جلطات في القلب، كما قمنا بفرز الحالات بعد إجراء كافة الاحتياطات اللازمة والتأكد من خلو الحالات جميعها من الإصابة بفيروس كورونا" .

وأشار "سلامة" لـ"الوطن" إلى أنه أصبح يوجد لدى المركز 4 استشاريين حاصلين على دكتوراه قاموا بإجراء أول قائمة بناء على إشراف من أساتذة جامعة القاهرة والمنصورة والأزهر والمعهد القومي، حيث تم إجراء 5 حالات قسطرة و2 قلب مفتوح و10 مناظير جهاز هضمي و2 أوعية دموية، متابعا: "نحن نجري كافة الفحوصات اللازمة للحالات من تحاليل وأشعة وبدأنا بحالات الطوارئ وسنستكمل عمل قائمتين الأسبوع المقبل قسطرة وقسطرة طرفية أوعية دموية".

وقام فريق الترصد بمتابعة تنفيذ بروتوكولات غرفة الفرز والحالات المشتبه بها، وطالب "سلامة" المواطنين بالالتزام بالتعليمات والتعاون مع الطاقم الطبي والأمن العام بالمركز حرصاً على سلامتهم.