شابان يشعلان النيران في والدتيهما خلال أسبوع بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية، خلال الأسبوع الجاري، واقعتين مؤسفتين، لشابين اعتدى كل منهما على أمه، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل أشعلا النيران فيهما، في واقعتين أثارت الرأي العام في المحافظة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ليكونوا عبرة لغيرهما، لعدم تكرار مثل تلك الإهانات للأم مرة أخرى.

حدثت الواقعة الأولى، عندما حاول الابن، الذي يعمل مبيض محارة، الحصول على "راديو" المنزل، لبيعه وشراء مواد مخدرة يتعاطاها، وعندما علمت الأم رفضت ذلك قطعا، فاعتدى عليها وأشعل النيران في غرفة نومها، ما أدى إلى اشتعال النيران في جسد والدته.

ونقلت الأم المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأشارت مصادر طبية لـ"الوطن"، إلى أن حالتها الصحية خطيرة، وأجريت كل الإسعافات الأولية لها.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير إدارة المباحث الجنائية بالمحافظة، يفيد بقيام مبيض محارة بالاعتداء على أمه، وإشعال النيران في المنزل، وهروبه من المحافظة.

على الفور، وجَّه مدير الأمن بسرعه القبض على المتهم، وتشكيل فريق بحث جنائي للتحقيق في للواقعة وضبطه، وبالبحث والتحري تبين أنه هرب خارج المحافظة، وألقي القبض عليه.

وتمكنت مديرية أمن المنوفية، بقيادة اللواء أحمد فاروق القرن، من القبض على مبيض المحارة، وأمرت نيابة أشمون، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أما الواقعة الثانية، نفذها شاب أشعل النيران في والدته المسنة، والمقيمة بقرية أجهور الرمل، التابعة لمركز قويسنا، وتمكنت مباحث المركز بقيادة رئيسها الرائد أحمد شمس، من ضبط "م.ع"، عاطل، 30 عاما، وأكدت مصادر، أنه فعل ذلك بسبب إلحاحها عليه للبحث عن عمل.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز قويسنا، يفيد بوصول "ن.ا"، 65 عاما، مقيمة بقرية أجهور الرمل، دائرة المركز إلى المستشفى العام، مصابة بكدمات وحروق، نتيجة اعتداء نجلها عليها وإشعال النيران بها.

وحرر محضر بالواقعة، في دائرة مركز شرطة قويسنا، وكلفت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة، وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.