مرشحة "النواب" المثيرة للجدل: سأقدم برنامج للمرأة برعاية شخصية سعودية

أعلنت وفاء صلاح الدين، المرشحة المثيرة للجدل لمجلس النواب عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية، أنها تلقت عرضا من شخصية عامة سعودية، لتقديم برنامج تلفزيوني، مضيفة: "لأنه شايف الظلم اللي حصل معايا من تصريحات كاذبة وخصوصًا بعد متابعة برنامجي "وش الخير" الذي سلطت به الضوء على كل ما يهم المرأة بطريقة إيجابية، ويعكس كل ما تردد خلال الفترة الماضية".

وأضافت "وفاء" المرشحة المثيرة للجدل، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "عرض علي الانضمام لفريق عمل برنامج إمرأة حول العالم، موضحة أن دورها سيكون إيصال رسالة للسيدات في بلدي وتعزيز دور المرأة وعرض كل ما يخصها لدعمها، وتوعيتها وإظهار دور المرأة في الدول الأخرى، لتتضح أمامها الرؤية بشكل أفضل ونقل ثقافات جميع الدول من حيث الأمور المتعلقة بالمرأة".

وتابعت: "الشخصية العامة رأى أننى شديدة الانتماء لبلدي مصر وخصوصا بعد حلقاتي التي سلطت بها الضوء على دور رجال الشرطة والجيش والشعب، وأن هدفي هو توعية الجميع بضرورة الانتماء الكبير للوطن، لأننا جميعا تحت مظلة واحدة وهي علم مصر الذي طالما وجد يكون لنا شرفا كبيرًا".

وأوضحت "وفاء"، أن البرنامج سيعرض عبر شاشه التليفزيون، وسيبث من خلال قنوات مصرية، حتى يكون هناك رقابة كبيرة للمحتوى الذى سيقدم وسيكون إيجابيًا للمرأة.

وتعد وفاء صلاح الدين، أكثر مرشحات مجلس النواب، إثارة للجدل، وكان أول المواقف المثيرة للجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي تحدثها عن "الزوجة الثانية"، ومنذ ذلك الوقت أصبحت محل أنظار الجميع نظرا لموقفها الذي أثار موجة من التعليقات المتباينة، وكانت المفاجأة بعد ذلك بإعلانها الترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم.

وأثارت المرشحة الجدل في العديد من المواقف والتي كان من بينها حملها لرمزها الانتخابي "الموز" في إحدي جلسات التصوير، مما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، والتي ردت عليهم بأنها لم تفعل شيئا غريبا لأن الموز رمزها الانتخابي.