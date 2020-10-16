مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بكفر شكر

تعطلت حركة طريق بنها المنصورة، أمام قرية المنشاة الكبرى التابعة لمدينة كفر شكر، بسبب حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل بطريق بنها المنصورة أمام قرية المنشاة الكبرى بكفر شكر، ما أدى إلى تعطل حركة الطريق، وتكدس مروري بطول 3 كيلومترات.

اننقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية، وتبين وقوع حادث تصادم مع سيارة ملاكي "أ. ن. ح 4883"، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وإصابة اثنين، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها، لاتخاذ اللازم، وجار رفع الحادث والسيارات إلى جانبى الطريق، لتسيير الحركة المرورية، وعدم تعطل مصالح أصحاب السيارات والمسافرين.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

في وقت سابق أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى على طريق بنها بالقليوبية، وجرى نقل المصابين للمستشفى، فيما باشر رجال المرور رفع آثار الحادث وفتح الطريق بعد تعطله لمدة ساعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل بالقرب من "سندنهور" مركز بنها، ما أدى الى تكدس الحركة المرورية فى اتجاه "بنها - القاهرة".

انتقل رجال المرور بقيادة العميد عبدالعظيم سعيد، وتبين أنه أثناء قيام إحدى السيارات النقل القادمة من مدينة بنها إلى القاهرة بالدوران من منطقة سندنهور للعودة فى الاتجاه المقابل، اصطدمت بها سيارة نقل أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين جرى نقلهما للمستشفى.

وشهد الطريق الزراعى تكدسًا مروريًا وجرى رفع السيارتين وإعادة الحركة إلى طبيعتها مرة أخرى.