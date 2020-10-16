المفتي: القانون الفرنسي مستمد من الفقه المالكي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إننا نحتاج إلى الاحتكام إلى عقلية منضبطة كبيرة، وتوحيد الأحكام القضائية في المراكز القضائية، من أجل الأخذ بالمفاهيم المختلفة للمذاهب الأربعة، وفقه الصحابة والتابعين من أجل حل المشاكل.

وأضاف "علام"، خلال استضافته في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن الدولة تنبهت أثناء حكم محمد علي، إلى ضرورة وضع قانون مدني وعدم الخلط بين الألفاظ.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن اللافت في قانون المدني بالرجوع إلى مرجع المشرع عبدالرازق السنهوري للقانون المدني، وبعد المقارنة القانون المدني المصري والفرنسي، نجد تأثيرا كبيرا للمالكي في مجال التشريع الفرنسي، بشهادة مخلوف المنياوي الذي كُلِف بمقارنة القانون الفرنسي بالفقه المالكي، وجرى مقارنتها في النصف الثاني من القرن الـ19، وتم ترجمة هذه المقارنة باللغة في الفرنسية.

وذكر أن القانون الفرنسي عاد إلينا في التشريع المصري، لكن في ثوب جديد، بعد إضافات عليه، رغم أنه قائم على الفقه المالكي، فـ"المنياوي" كان يقارن كل مادة في القانون بمدى اتساقها مع فقه المالكي، بدليل وسند واضح، ثم أتبعه في المقارنة الشيخ عبدالله التيدي في بدايات القرن العشرين، وتم إيفاده إلى جامعات فرنسا لدراسة القانون الفرنسي، وركز في المقارنة بالتركيز على موضوعات موسعة وليست المواد القانونية.