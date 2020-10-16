عاجل.. إطلاق صاروخ من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسجيل إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، دون أن يخلف ضحايا أو خسائر. ودوت صافرات الإنذار في منطقة جنوب إسرائيل، المحاذية للقطاع، للتحذير من الصاروخ الذي لم تتبن أي جهة على الفور عملية إطلاقه.

ويعود إطلاق آخر صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني، إلى 5 أكتوبر الجاري، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وفي أغسطس كثفت حركة "حماس" التي تحكم غزة، منذ 2007، إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ باتجاه إسرائيل التي ردت بشن ضربات جوية على مواقع للحركة.