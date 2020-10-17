بتمويل يصل لـ350 ألف جنيها.. ضوابط الحصول على قرض السفر في 3 بنوك

تتنافس العديد من البنوك في تقديم امتيازات من القروض لعملائها، منها قرض الرحلات السياحية، الذي يُمنح من خلال برامج تمويل للموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب، أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، أو أصحاب المعاشات بتعهد تحويل المعاش، أو أصحاب الأوعية الادخارية.

وترصد "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، التفاصيل الكاملة للحصول على قرض السفر بعدد من البنوك، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان.

تفاصيل قرض السفر من بنك مصر

ـ سعر عائد تنافسي.

ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

ـ الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 100 ألف جنيه.

ـ نسبة التمويل تصل إلى 100%.

ـ مدة التمويل تصل إلى 120 شهرًا.

ـ يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل "غاز- كهرباء -مياه –تليفون".

- عرض معتمد من الشركة / الشركات.

بالنسبة للموظفين:

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب في حالة تعهد جهة العمل.

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة.

- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

- بيان بقيمة المعاش.

- بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

- تعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

تفاصيل قرض السفر من البنك التجاري الدولي

ـ يمكن الحصول على قرض بقيمة تصل إلى 350 ألف جنيه بفترات سداد تصل إلى 5 سنوات، بالتعاون مع شركات مختلفة.

ـ يقدم البنك خصم 50% على المصاريف الإدارية على رحلات رأس السنة.

ـ يقدم البنك سعر عائد تنافسي ووثيقة تأمين على الحياة خلال فترة التمويل، وطرق ميسرة للسداد من خلال أكثر من 205 فروع و520 ماكينة إيداع نقدي.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض:

1- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

2- إيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز.

3- مستند لإثبات الدخل.

تفاصيل قرض السفر من بنك التعمير والإسكان

ـ يتيح بنك التعمير والإسكان تمويل مصروفات القيام برحلات السياحة الدينية والترفيهية.

ـ يجري التمويل في حدود نسبة 75% من التكاليف المطلوبة وببرامج سداد تصل إلى 120 شهرًا.

المستندات المطلوبة:

- بطاقة الرقم القومي (سارية).

- إيصال مرافق (حديث).

- عقد تمليك أو إيجار مقر السكن.

- بيان مفردات الراتب (معتمد).

- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك.

بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو مهن حرة:

- سجل تجاري حديث.

- شهادة محاسب وكشف حساب بنكي آخر 6 أشهر.

- ما يفيد الموقف الضريبي والتأميني.

- مستند تحقيق شخصية رسمي (بطاقة رقم قومي – جواز سفر للأجانب).