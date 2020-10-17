طرح شاطئي "رأس التين" بالإسكندرية للإيجار 3 سنوات

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم السبت، إجراء مزايدة علنية لتأجير شاطئي "رأس التين" بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن الشاطئين المقرر طرحهما خلال المزايدة هما رأس التين الشرقي المميز، ورأس التين الغربي "الخدمة لمن يطلبها".

وأوضح رشاد، في بيان له، أن المزايدة تجرى لكل شاطئ على حدة يوم 1 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن قيمة شراء كراسة الشروط لكل شاطئ 299 جنيها.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن قيمة تأمين المزاد للشاطئ الأول 30 ألف جنيه، والثاني 25 ألف جنيه، لافتا إلى أن المزايدة ستجرى وفقا للقانون 182 لسنة 2018.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أعلنت الشهر الماضي، إجراء مزايدة علنية لتأجير 6 شواطئ بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات.

الشواطئ التي جرى طرحها خلال المزايدات هي الأنفوشي "الخدمة لمن يطلبها"، رأس التين الشرقي المميز، رأس التين الغربي "الخدمة لمن يطلبها"، بلبيس المميز، الهانوفيل الشرقي المميز، مارينا أبو يوسف "الخدمة لمن يطلبها".

كانت إدارة السياحة والمصايف في الإسكندرية، شددت على جميع المستأجرين بإغلاق جميع الشواطئ منذ بداية أزمة جانحة فيروس كورونا وذلك خوفا على صحة وسلامة المواطنين ومنع انتشار الفيروس.

وتعد الشواطئ أهم مقصد أمان لزوار مدينة الإسكندرية الساحلية، حيث يتم تأجير وتسكين الشواطئ بالمستأجرين، ويعد الشهر الجاري أهم موسم بسبب رحلات اليوم الواحد من محافظات البحيرة والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ، حيث يحرص الكثير من المصطافين أن تكون وجهتهم شواطئ الإسكندرية.