9 أعراض تشير للإصابة بالجلطة القلبية بينها الألم الشديد في الصدر

حددت وزارة الصحة والسكان بعض الأعراض التي تشير للإصابة بالجلطة القلبية، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم روشتة علاجية للمواطنين، وتكثيف حملات التوعوية خلال هذه الفترة والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إن أعراض الإصابة بالجلطة القلبية تتمثل في ألم شديد والإحساس بضغط في مركز الصدر، والشعور بالإغماء أو الدوخة وصعوبة التنفس.

وأضافت أن من علامات الشعور بالجلطة القلبية التعرق وألم في الفك، ومن الممكن أن ينزل هذا الألم إلى إحدى الذراعين ونبض ضعيف أو غير منتظم أو بطيء، فضلًا عن عسر الهضم والغثيان.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الجلطة القلبية تحدث نتيجة تصلب الشرايين التاجية، واختلال في كهرباء القلب، ما ينتج عنها ذبذبة تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ثم الإغماء.

وللوقاية من الجلطة القلبية نصحت الوزارة بضرورة ممارسة الأنشطة البدنية وممارسة الرياضة على الأقل نصف ساعة يوميًا، وضرورة الإقلاع عن التدخين، وأخذ الأدوية بالجرعات التي حددها الطبيب المختص.

وشددت "الصحة" على ضرورة البعد التام عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والتي تؤثر بنسبة كبيرة في الشرايين والقلب، مثل المقليات والوجبات السريعة، والمايونيز واللحوم التي تحتوي على دهون ترفع مستوى الكوليسترول في الدم.