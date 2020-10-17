مهرجانات غنائية وتحية العلم في أول يوم دراسي بجامعة عين شمس

تُجري جامعة عين شمس حالياً التجهيزات النهائية لإطلاق إشارة بدء العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بينما يستعد الطلاب للاصطفاف لتحية العلم المصري.

واستقبلت جامعة عين شمس قبل قليل، طلابها الجدد والقدامي في أول يوم للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد، بقياس درجة الحرارة وتوزيع المعقمات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونظم عدد من الأسر الطلابية، مجموعة من الأنشطة، فضلا عن تنظيم مهرجانات غنائية وطنية باستخدام سماعات الدي جي، مع مراعاة وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وتفقد رئيس الجامعة التجهيزات والاستعدادت النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، وشدد على جميع أفراد الأمن، بعدم السماح لأي شخص الدخول للحرم الجامعي، دون ارتداء الكمامة، والتأكد من درجة حرارته بأن لا تتجاوز الـ37.4 درجة.

حظر دخول الجامعة دون ارتداء الكمامة

وأصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارا بحظر دخول الطلاب الي الحرم الجامعي، دون ارتداء كمامة، موضحا أنه يجرى العمل حاليا على الانتهاء من جميع التجهيزات النهائية المتعلقة بالحرم الجامعي (أ)، تمهيدا لافتتاحه.

وبدأت الجامعات الحكومية والخاصة، قبل قليل، استقبال طلابها الجدد والقدامى، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2020-2021، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة مرض كورونا المستجد، والمتمثلة في تركيب بوابات للتعقيم على الأبواب الرئيسية للجامعات والكليات، لتعقيم الطلاب قبل الدخول، فضلأ عن وضع المعقمات والمطهرات للأيدي على جميع مداخل الكليات، بالإضافة إلى حظر دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي دون إرتداء كمامة.