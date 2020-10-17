انتظام الدراسة في اليوم الأول بمدارس قنا وسط إجراءات احترازية

أكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، انتظام الدراسة في جميع المراحل بمختلف الإدارات التعليمية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتفقد "خالد" عددًا من المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية، مقدمًا التهنئة للطلاب ببداية العام الدراسى الجديد، وحثهم على ضرورة الاجتهاد باعتبارهم جيل المستقبل، والسعي إلى تنمية مهاراتهم والالتزام بتحصيل العلوم والجد والاجتهاد.

وأضاف، أن المديرية استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020 /2021، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، بتوزيع الطلاب والتلاميذ داخل الفصول، طبقًا لقواعد التباعد الطلابي، موضحا: "قمنا بتخفيض الكثافات الطلابية بمعظم فصول المدارس التي سمحت فصولها بذلك".

وأوضح وكيل وزارة التربية والعليم في محافظة قنا، "نطمح إلى تحقيق التميز بين محافظات الجمهورية، خاصة بعد أن حققنا العام الدراسي المنقضي المركز الأول بين محافظات مصر، طبقًا لمؤشر التعليم قبل الجامعي وأيضًا هذا العام نتوقع أن نكون من بين أعلى ثلاث محافظات طبقًا لقواعد مؤشر التعليم قبل الجامعي لمحافظات الجمهورية".

وكانت الإدارات التعليمية بقنا عقدت العديد من الاجتماعات المكثفة لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021، في ظل جائحة كورونا، وضرورة تشكيل لجنة بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء وبعد اليوم الدراسي، وتجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بالأدوات اللازمة، مع ضرورة توفير مستلزمات التطهير اللازمة "كُحول، وكُلور، وصابون".

واتفقت الإدارات على تشكيل لجنة لمتابعة الاجراءات الاحترازية اللازمة في المدارس من تجهيز غرف للعزل حال وجود حالات والكشف على الطلاب والمعلمين، مؤكدين أن جميع الإدرات انتهت من إعداد الخطط المدرسية الخاصة بكل مدرسة في جميع المراحل التعليمية.