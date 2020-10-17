بدء فعاليات كأس الشهيد زكريا كمال لسباقات المراكب الشراعية

أعطى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إشارة البدء في فعاليات سباق المراكب الشراعية، والتي بدأت ظهر، أمس الجمعة، بنادي يخت القاهرة، كرسالة توعية للشباب والأطفال علي أهمية نهر النيل وضرورة الحفاظ عليه من التلوث.

وتقام فاعليات السباق كوسيلة لرفع الوعي لدي الشباب والأطفال بأهمية قضايا المياه، ودورهم فى الحفاظ عليها من الهدر والتلوث، علي هامش فاعليات أسبوع القاهرة الثالث للمياه 2020، والذي تنطلق فعالياته غدا الاحد 18 أكتوبر، وفي إطار احتفالات انتصارات أكتوبر.

ويشارك هذا العام في السباقات كل من نادي يخت القاهرة، نادي يخت المعادي، نادي اليخت المصري بالإسكندرية، نادي يخت الإسماعيلية، النادي المصري، ونادي المقاولون العرب، ويبلغ إجمالي عدد القوارب المشاركة في الفعاليات 44 قاربا، وتستمر فعاليات البطولة اليوم في يومها الثاني حيث تقام باقي السباقات وتنتهي الفعاليات بإقامة حفل لتوزيع الجوائز.

من الجدير بالذكر أن فاعليات كأس الشهيد زكريا كمال للعام الثاني للمراكب الشراعية تأتى كفاعلية من فاعليات أسبوع القاهرة للمياه، والذي تنطلق فعالياته غدًا الأحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتشريف رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في حفل الافتتاح، حيث يعقد الاسبوع هذا العام تحت عنوان "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في الأراضي القاحلة- الطريق إلى دكار 2021"، وسيقام كحدث شبه افتراضي مراعيا جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحه كورونا.

أسبوع القاهرة للمياه 2020، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، يعد من أهم الأحداث الدولية التي تعني بالمياه وتكنولوجياتها، ويهدف إلى تحسين التواصل بين المنظمات والصناعات المرتبطة بالمياه، والجهات الإقليمية والمجتمعات ذات الصلة بالمياه.