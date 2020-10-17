جمال الدين: اقتربنا على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أعلنت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية، عن قرب الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعدها الأمانة الفنية للجنة.

وأكدت اللجنة، في بيان، خضوع المسودة لدراسة متعمقة من قبل أعضاء اللجنة خلال الأسابيع المقبلة، علاوة عن إجراء تشاورات واسعة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر حيث سيتم مناقشتها مع هيئة استشارية تضم عددا من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين من المتخصصين فى القانون والاقتصاد والسياسات العامة، كما سيتم تنظيم 9 جلسات الاستماع في القاهرة، وعدد من المحافظات للتعرف على أمال وطموحات ومقترحات المجتمع المصرى اتصالا بهذه الاستراتيجية.

وقال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، إن المرحلة التحضيرية للإعداد للإستراتيجية تضمنت إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة فى مجال إعمال حقوق الإنسان، ودراسة للتجارب الدولية المقارنة، وعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع ممثلي عدد من الشركاء الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الانسان.

وأضاف أن الأمانة الفنية قامت بدراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل، ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال البناء عليها واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقى شامل.

ونوه جمال الدين إلى قيام الأمانة الفنية بدراسة كافة التوصيات الختامية الصادرة لمصر من مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذلك توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتصنيفها ومتابعة موقف تنفيذها، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز تنفيذ مصر لمختلف التزاماتها الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان.

وتابع أن الأمانة الفنية تبذل مجهود كبير فى ملف التطوير التشريعى بما في ذلك تصنيف كافة التوصيات والملاحظات الختامية الصادرة عن اللجان التعاقدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وصولا لتحقيق المزيد من الاتساق بين التشريعات المصرية والتزمات مصر الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان.

وشدد جمال الدين على أنهم يتابعون إعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بما يضمن موافاتها بها فى المواعيد الزمنية المحددة لذلك، ونتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والمكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة، وتطرق الاجتماع إلى موقف الاتصالات التى تمت لبناء شراكات مع بعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين.

وأشار إلى أن مناقشات اللجنة أكدت جدية الدولة في تحقيق النقلة النوعية التي تليق بمصر في مجال حقوق الانسان، و أهمية العمل المنسق والمتوازى على كافة جوانب ملف حقوق الانسان، لتنفيذ التكليفات الصادرة للجنة من رئيس الجمهورية، الأمر الذى يتطلب تواصل الجهود للبناء على التقدم المحرز وللتغلب علي أية تحديات أو معوقات.