الاثنين.. أول أيام الصمت الانتخابي وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن غدًا الأحد الموافق 17 أكتوبر هو آخر أيام الدعاية الانتخابية لمرشحي الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي في الساعة الثانية من ظهر الغد.

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وقالت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات، إنهم تلقوا عدد من المخالفات والخروقات التي قام بها عدد من المرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى كان أبرزها محاولة تشويه بعض المرشحين لمنافسيهم عن طريق استخدام مقاطع مصورة ومداخلات تليفزيونية قديمة.

وأكدت المصادر، أن لجان مراقبة الدعاية الانتخابية التي لجنة رصد ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم التي شكلتها الهيئة لمراقبة الخروقات من قبل المرشحين سترفع تقريرها إلى الهيئة مع نهاية فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

وأشارت إلى أنه سجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للضوابط والقواعد التي وضعتها الهيئة خلال فترة الدعاية الانتخابية، محذرًا المرشحين من خرق الصمت الانتخابي الذي سيبدأ غدًا.

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وأكدت المصادر أن الهيئة تقوم بعرض تقاريرها على الأمانة العامة والتي تشمل حصر جميع الوقائع ومظاهر المخالفة بمختلف أنواع حيث يتولى الجهاز التنفيذي إعداد تقارير بالمخالفة وعرضها على الهيئة لتقوم بإحالتها إلى النيابة العامة، لافتًا إلى أن العقوبة تصل إلى غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه هذا، بالإضافة إلى تحريك دعوى جنائية ضد المخالف، لافتًا إلى أن العقوبة ذاتها تقع على مخترق الصمت الانتخابي.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهي 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل.

وستجرى الانتخابات في حالة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل، وفي المرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.