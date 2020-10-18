حظك اليوم الأحد 18-10-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء لديه عدد كبير من الأصدقاء، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الشمس تدعمك وتساعدك على تحقيق النجاح.. تحقق مكاسب وتستدرك الأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة.. يمنحك نشاطا وطاقة عاطفية وبدنية، فقط احترس من التسرع والاندفاع.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.