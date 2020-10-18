حظك اليوم الأحد 18-10-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:17 ص | الأحد 18 أكتوبر 2020
برج الجوزاء
مولود برج الجوزاء لديه عدد كبير من الأصدقاء، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني
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حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي
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ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.