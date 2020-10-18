حظك اليوم الأحد 18-10-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يحاول مولود برج السرطان بشكل دائم أن يحمي الأشخاص من حوله، وبشكل خاص الأفراد الذين يحبهم من أي شيء قد يسبب لهم المخاطر.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك أن تتغلب على العقبات وتظهر اليوم مرونة ولباقة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، القمر في منزل الحب يمدك بكل الطاقة العاطفية التي تساعدك على أن تبدو ودودا وتكسب الثقة ويتبعك الآخرون لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.