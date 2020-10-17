في تصريح سابق لـ"الوطن".. والدة منسي: "بحس بإيده تطبطب على كتفي دايما"

توفيت اليوم، سناء جاد، والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مريضة من قبل وفاة الشهيد، ومن المقرر تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد صلاة المغرب.

وكانت "الوطن"، أجرت حوارا مصورا مع والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، كما كان لها السبق في الوصول لمدرسة البطل الابتدائية بمحافظة الشرقية مسقط رأسه، والتصوير داخلها مع معلميه، الذين تحدثوا عن ملامح طفولته، وشخصيته التي كانت تظهر ملامح الجديّة والحزم.

وقالت سناء جاد، والدة الشهيد أحمد صابر منسي، خلال حوارها في تقرير "الوطن"، إن الشهيد كان شقيًا في طفولته، "مكنش بيقعد، كان بيجيب لي شيوكولاته وبنبوني"، موضحة أنها كان لديها إحساس أنه سافر ولن يعود، وسوف يستشهد، "معرفش ليه الإحساس ده جالي، كنت لما بكلمه الساعة 7 مش بيرد عليا، ويقولي الخط مقطوع".

وأضافت "جاد": "هو اللي طلب يروح العريش تاني مرة، قولت له اقعد هنا وانقل قال لا، كان محبوب من الكل، على طول ييجي يطبطب عليا، على طول بحس بإيده على كتفي هنا".