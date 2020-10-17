"تعليم دمياط" عن تسجيل أحداث "الاختيار" على جداريات المدارس: فكرة المحافظ

علق عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، على تسجيل أحداث مسلسل "الاختيار" على جداريات مدارس دمياط، قائلًا: إنها فكرة المحافظ منال عوض لرسم جداريات وبانوراما في كل مدرسة، لكي يعلم الطلاب بطولات القوات المسلحة، ويستمد منها روح الانتماء وحب الوطن.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "dmc": "استغلينا المردود الوطني الذي سببه المسلسل، وعملنا على توظيفه توظيفًا تربويًا من خلال المواقع نفسها، والأحداث الموجودة على الحوائط، وأسماء الشهداء، وهو نوع من التعلم الذي نسميه بالتعلم النشط، إذ أنه عبارة عن استخدام المواقف لكي يتعلم منها الطلاب".

وتابع: "وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أرسلت لنا ضباطًا من قسم العلاقات العامة بالداخلية والشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، ضباطًا للمدارس التي تضم أبناء الشهداء، وكل ابن شهيد حصل على وسام على صدره".

استقبلت مدارس محافظة دمياط التي تعمل بنظام الفترتين اليوم السبت، الطلاب والطالبات المحدد حضورهم طبقًا لجداول الحضور، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة للحفاظ على الطلاب.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كافة قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمتابعة وتكثيف حملات التفتيش والمرور على المدارس للوقوف على الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، وتكثيف أعمال النظافة، ورفع وإزالة الإشغالات، والمرافق من محيط المدارس والطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشهد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، طابور الصباح بالمدرسة التجريبية الإعدادية بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وعبدالعليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية.

كما شهد المستشار العسكرى طابور الصباح بمدرسة طارق أبوالفرح بإدارة فارسكور التعليمية، حيث كرم أبناء الشهداء بحضور بكر عيد مدير عام الإدارة.

وكلفت المحافظ مدير المديرية بتقليد أبناء الشهداء وسام التكريم في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

وخلال كلمته أعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لرجال الجيش والشرطة المصرية لمشاركتهم أبناءهم في بداية العام الدراسي، موجهًا الشكر لجميع الطلاب والعاملين على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد وارتداء الكمامات.

كما تابع انتظام الدراسة بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية وتفقد الفصول الدراسية مهنئًا الطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجديد وشكرهم على الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما أثنى على الدور الذى يقوم به ضباط التربية العسكرية في انضباط المدارس التي يعملون بها.