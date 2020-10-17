مصادر: جار التأكد من فاعلية اللقاح الروسي سبوتنيك

قالت مصادر فى شركة الدواء المنوط بها استيراد اللقاح الروسي "سبوتنيك"، المعالج لفيروس كورونا، إن العينات التي سيجرى عليها التجارب للتأكد من مادة فعالية هذا اللقاح لم تصل بعد.

وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك خطوات لاعتماد هذا اللقاح في مصر، تبدأ من تجربته على البشر للتأكد من فعاليته، ثم بعد ذلك يتم اعتماده من وزارة الصحة لبدء استيراده بصوره نهائية.

ومن جانبه قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، كل اللقاحات المطروحة حاليا تتساوي مع بعضها البعض ووصلوا لمرحلة التقيم عن طريق الدراسات الإكلينيكة واللقاح الروسي وصل لمرحلة الدراسة الإكلينيكة.

وتابع عصمت فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، الدراسة الإكلينيكة تجعلنا نعرف مدي فعالية اللقاح ومدي مأمونتيته والزمن الذي سيستغرقه فى حماية الأشخاص من الفيروس والدراسات الإكلينيكة تتم من خلال عدد كبير من الأشخاص والدول لأن النتائج ستكون متغيرة، لافتا الى أننا فى مصر نسعى للوصول للقاح مناسب لطبيعة المواطنين المصريين، واللقاح الروسي "لسا منعرفش عنه حاجة لسا النتائج والأنسب سيتم استخدامه وتوفيره"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98089 حالةوأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 105159 حالة من ضمنهم 98089 حالة تم شفاؤها، و6099 حالة وفاة.