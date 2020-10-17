"تنمية المشروعات" يطرح شروط 169 وحدة صناعية بمجمع "مرغم 2"

في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صغار المستثمرين وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، طرح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، كراسات الشروط لعدد 169 وحدة صناعية بمجمع "مرغم 2" للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية.

ووجهت محافظة الإسكندرية الدعوة إلى أصحاب مشروعات البلاستيك خارج المناطق الصناعية، والراغبين في إقامة مشروعات صناعات بلاستيكية جديدة، للتقدم بطلبات الحجز، وذلك تحت إشراف المحافظ، اللواء محمد الشريف.

ويجري طرح الوحدات الصناعية جاهزة وكاملة المرافق وبتيسيرات كبيرة، شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2880 جنيهاً للكراسة إلى 300 جنيه، وإلغاء تكاليف دراسة الطلبات، التي كانت تصل إلى 2800 جنيه، وتخفيض مقابل جدية الحجز من 50 ألف إلى 10 آلاف جنيه.

ومن المقرر أن يتم تخصيص الوحدات بنظام التمليك أو الإيجار، بسعر 20 جنيهاً للمتر للإيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وتبلغ مساحة الوحدة 144 متراً مربعاً، ويمكن للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة وحتى 8 وحدات لكل مستثمر، وبدأ طرح الوحدات اعتبارا من يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، ويستمر الطرح حتى يوم الاثنين 2 نوفمبر المقبل.

وقال محمد صلاح، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الإسكندرية، إن الجهاز يتلقى طلبات التقدم للوحدات بمجمع "مرغم 2" على مدار الأسبوع، خلال أيام العمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 مساءً، ويقدم الجهاز العديد من التسهيلات للمتقدمين لحجز الوحدات.

وأضاف أن التسهيلات تتمثل في المساعدة في إعداد الدراسة الفنية والمالية مجاناً، المرفقة مع الطلب المقدم للحصول علي الوحدات، والعديد من التسهيلات الأخرى، من توفير التمويل للمشروعات، وخدمات التأسيس المختلفة، مثل خدمات الضرائب والتأمينات والأمن الصناعي والصحة، وعدد من خدمات التأسيس التي يساهم بها الجهاز، بخلاف الخدمات غير المالية المختلفة، من المساعدة في التدريب الفني والإداري، والمساعدة في التسويق لبعض المنتجات، والمشاركة في المعارض، والعديد من الخدمات طبقاً لاحتياجات العملاء.