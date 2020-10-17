أمين الشيوخ لـ"الوطن": إذاعة الجلسة الإجرائية بالتلفزيون المصري غدا

قال المستشار محمود عثمان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه سيتم إذاعة وقائع أولى جلساته غدًا، على الهواء مباشرة بالتلفزيون المصري.

وأشار "إسماعيل"، إلى أن مراسم الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، ستبدأ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وستشهد آداء اليمين الدستوري، وكذلك إجراءات انتخاب هيئة مكتب مجلس الشيوخ، وتضم رئيس المجلس والوكيلين.

وأوضح "إسماعيل"، أن كارنيهات العضوية للنواب المعينيين بقرار من رئيس الجمهورية، سيتم استخراجها لاحقا عقب الانتهاء من مراسم الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.

مصادر: النواب الأكبر سنا يحظون بالمقاعد الأمامية بالقاعة

يأتي ذلك في الوقت الذي حرصت فيه الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، على تقسيم المقاعد المخصصة للنواب، وفقا لأقدمية السن.

وقالت مصادر برلمانية لـ"الوطن"، إنه تم تخصيص الشرفات العلوية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب، فيما حظى النواب الأكبر سنا بالمقاعد الأمامية بالقاعة الرئيسية بالمجلس.

كما خصصت الأمانة العامة بمجلس الشيوخ، إحدى القاعات التابعة لمبنى الري بمجلس الشيوخ للصحفيين والإعلاميين، لمتابعة سير الجلسة الأولى من عمر دور الانعقاد الأول بمجلس الشيوخ.

ويشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب ثلثا أعضاىه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.