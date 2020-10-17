السيسي يواصل تكريم المرأة.. القانون يحدد 10 والرئيس يختار 20 بـ"الشيوخ"

"تمكين المرأة".. هكذا وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلم يكتفي "الرئيس" بتقلدها مناصب عديدة داخل الحكومة، أو بسن التشريعات والقرارات الكثيرة الداعمة لها، لكن أيضا حرص على تصدرها قائمة تعيينات مجلس الشيوخ بـ20 سيدة، للتجاوز بذلك النسبة التي حددها القانون الخاص بالمجلس النيابي.

ووضع قانون مجلس الشيوخ، عدد من الضوابط والشروط الخاصة بتعيينات رئيس الجمهورية، أبرزها تخصيص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة، وألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب، الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، وتخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.

وقالت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، الرئيس منحاز بشدة للمرأة المصرية، لذلك فلم يشهد عصر من العصور، كرمت فيه المرأة مثل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أنه رغم التمثيل غير العادي للمرأة في مقاعد المنتخبين سواء الفردي أو القائمة الوطنية، إلا أن الرئيس عزز تلك المقاعد، وتجاوز النسبة الموجودة بقانون مجلس الشيوخ نفسه، والذي نص علي انه يجب ألا عدد السيدات في القائمة المعينة عن 10 مقاعد، ولكن بقراءة سريعة لقائمة المعينين نجد أن السيسي عين 20 سيدة بزيادة 10 مقاعد عن الحد الأدنى.

وشملت قائمة تعينات مجلس الشيوخ من السيدات 20 أمراة كالأتي:-

على رأس القائمة 20 سيدة :

1. سهير أديب مجلع غطاس

2. حياة محمد عبد الرازق خطاب

3. حنان عبد المنعم أبو العزم علي أبو العزم

4. كوثر محمود محمود محمد

5. هيام فاروق فؤاد بنيامين

6. نهي أحمد فتحي أحمد زكي

7. نهي أشرف محمد الشريف

8. راجية سعد عبد الحميد محمد

9. عائشة عبد الغني محمد هاشم

10. خضرة سالم عبد الحميد سالم

11. سميرة عبد العزيز عوض محمد

12. نهال مجدي أحمد فهمي المغربل

13. نجوي أحمد الشافعي عمران

14. نادية مبروك عبد العزيز عمارة خليفة

15. سماء سليمان السيد أحمد

16. هدي جمال عبد الناصر

17. سها سعيد عبد المنعم إبراهيم

18. كاميليا صبحي عبد النور محمد

19. رشا وسيم عبد الرحمن قلج

20. راندا محمد أحمد مصطفي