محافظ الفيوم: لم يتم رصد وجود "شيئ غريب" أول أيام الدراسة

أكد محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، عدم رصد أي "شيئ غريب" مع بداية اليوم الأول للمدارس، وقال إن العملية التعليمية انتظمت في كافة المدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة الفيوم، مشيراً إلى أنه تم، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، عقد عدد من الاجتماعات، وجولات المرور الميداني بكافة المدارس والمعاهد الأزهرية، وأماكن استقبال الطلبة والطالبات.

وأضاف محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية "CBC"، أن هناك تنسيق دائم ودوري بين وزارة الصحة ووزارة التعليم، لتطبيق البروتوكول، الذي أعلنته الوزارة، للحفاظ على الطلبة والطالبات أثناء العام الدارسي.

وأوضح "الأنصاري" أن هناك توجيه بزياده وعي المشرفين والمعلمين للاشتباه في حالات "كورونا"، والإبلاغ فوراً للطبيب المسئول في التأمين الصحي، وفي حالة رصد أي حالة من الإصابات بين صفوف الطلاب، يتم التعامل معها على وجه السرعة.

وأكد أنه تم التأكيد على كافة الطلاب استخدام الكمامات والمعقمات الشخصية، وتقوم أجهزة المحافظة بالتعاون بشكل دوري مع الأجهزة المعنية والوزارت لإتمام العملية التعليمية بنجاح، مشيراً إلى أن الكواشف الحرارية لا تتواجد في كافة المدارس، ولكن هناك زائرة صحية من التأمين الصحي موجودة بكل المدارس، تقوم بالمتابعة ومراجعة الطلاب، ويتم الإبلاغ الفوري حال رصد أي حالة مرضية بين الطلاب.