تزاحم أهالي أمام مدرسة في العمرانية: عايزين نقعد الولاد في أول ديسك
كتب:
ماريان سعيد
08:23 ص | الأحد 18 أكتوبر 2020
تزاحم أهالي أمام مدرسة ابتدائية بالعمرانية: "عايزين ندفع المصاريف"
تزاحم أولياء أمور تلاميذ مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائية في العمرانية، أمام باب المدرسة بعد دخول أبنائهم لفصولهم، بعد منعهم من الدخول تطبيقا للإجراءات الاحترازية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
أم فادي، ولي أمر طالب، قالت إنّها تقف منذ السادسة صباحا، في محاولة للدخول مع ابنها لمساعدته في اللحاق بالمقعد في أول الفصل، ودفع المصروفات المدرسية، لكنهم منعوها من الدخول.
وتابعت ولي أمر أخرى- طلبت عدم ذكر اسمها- أنّ ابنها طالبا في الصف الأول الابتدائي: "قلقانة وهو بيدخل المدرسة لأول مرة في حياته، كنت عاوزة أطمن على إجراءات الوقاية بنفسي في الفصول لكن المدرسة منعتني".
وينطلق اليوم الأحد العام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021 لدفعة جديدة من طلاب المدارس، إذ بدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بإجراءات تطهير وتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، إذ شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد.
وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، حفاظا على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحي، منوهة بأنّ هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة، لتنفيذ الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.