تزاحم أهالي أمام مدرسة في العمرانية: عايزين نقعد الولاد في أول ديسك

تزاحم أولياء أمور تلاميذ مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائية في العمرانية، أمام باب المدرسة بعد دخول أبنائهم لفصولهم، بعد منعهم من الدخول تطبيقا للإجراءات الاحترازية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

أم فادي، ولي أمر طالب، قالت إنّها تقف منذ السادسة صباحا، في محاولة للدخول مع ابنها لمساعدته في اللحاق بالمقعد في أول الفصل، ودفع المصروفات المدرسية، لكنهم منعوها من الدخول.

وتابعت ولي أمر أخرى- طلبت عدم ذكر اسمها- أنّ ابنها طالبا في الصف الأول الابتدائي: "قلقانة وهو بيدخل المدرسة لأول مرة في حياته، كنت عاوزة أطمن على إجراءات الوقاية بنفسي في الفصول لكن المدرسة منعتني".

وينطلق اليوم الأحد العام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021 لدفعة جديدة من طلاب المدارس، إذ بدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بإجراءات تطهير وتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، إذ شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، حفاظا على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحي، منوهة بأنّ هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة، لتنفيذ الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.