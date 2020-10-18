محافظ الإسكندرية يفتتح 3 مدارس جديدة بالسيوف: "الطلاب أمانة"

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، مجمع مدارس المتحدة لغات، الذي يضم 3 مدارس للمراحل التعليمية المختلفة، والتي تدخل الخدمة لأول مرة.

وناشد "الشريف" الطلاب، خلال جولته بالفصول الدراسية، ارتداء الكمامات طول اليوم الدراسي، مع ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واطمئن على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، مع بدء العام الدراسي الجديد، وتفقد حجرة العزل.

وناشد المحافظ أولياء الأمور، بضرورة توجيه أبنائهم بالتزام ارتداء الكمامة طول اليوم الدراسي، كما خاطب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس، بأن الطلاب أمانة يجب المحافظة عليهم، مشيرا إلى أن منطقة السيوف تشهد افتتاح 7 مدارس جديدة.

وبدأت مدارس محافظة الإسكندرية العام الدراسي، بعد توزيع طلاب المراحل التعليمية على أيام الأسبوع، منعا للازدحام وانتشار فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مكثفة، وتعليمات صارمة لارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي.

والتزمت المدارس بتنظيم طابور الصباح، بالإضافة إلى تمارين رياضية من أجل تنشيط الطلاب، وتقوية عضلات مع إلقاء تحية العلم، أسوة بما كان يحدث سابقا.

وحرصت المدارس، على جلوس الطلاب وفقا للقواعد التي وضعتها، ومنعت أكثر من طالبين الجلوس على المقعد الواحد.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن مدارس المدينة انتظمت اليوم كأول يوم دراسي، بجميع مراحلها التعليمية مع الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية، التي وضعتها الوزارة.

وأضاف "الديب" لـ"الوطن"، أن المعلمين وإدارة المدارس نبهت على جميع أولياء الأمور بضرورة توجيه أبنائهم، بالالتزام بارتداء الكمامة طول اليوم الدراسي، حفاظا على صحتهم.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن جميع المدارس التزمت بتطبيق الإجراءات الوقائية، في ظل حضور وانتظام جميع طلاب المدارس على مستوى الإدارات التعليمية.