ضبط 89 قضية مخدرات وتنفيذ 41 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 64 قطعة سلاح ناري بحوزة 55 متهمًا، وتنفيذ 41145 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبط 89 قضية مخدرات بحوزة 94 متهمًا، و25 هاربًا، و15 متهما بممارسة أعمال البلطجة، 183 دراجة نارية مخالفة، و19729 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

جرى ضبط تشكيل عصابي، وفحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات الأمنية.