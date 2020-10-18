اليوم.. عرض مسرحية "ريسايكل" على مسرح الطليعة

يبدأ اليوم في تمام الساعة السابعة مساء أولى ليالي عرض المسرحية الكوميدية الاجتماعية "ريسايكل"، على خشبة مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات.

والعرض المسرحي هو نتاج ورشة الارتجال بمسرح الطليعة والتي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا ولمدة أربعة أشهر، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدي رؤوف، سما إبراهيم، مصطفى سليم، حيث توقفت أثناء جائحة الكورونا، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية.

ويتناول العرض المسرحي فكرة إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الاستكشات، والمسرحية موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.

ويوم الأحد الماضي قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تُجري حاليًا البروفات النهائية استعدادًا لافتتاح عرض "ريسايكل"، ومن المنتظر أن يقوم رئيس البيت الفني للمسرح الفنان إسماعيل مختار إفتتاح أولى ليالي عرض المسرحية مساء الليلة.

وعلى جانب آخر من المنتظر أن يبدأ عرض موسم جديد لمسرحية "الطوق والأسورة"، على خشبة مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبدالصبور، بدءا من الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساء، ويستمر لمدة 12 ليلة.

والمسرحية مأخوذة عن رواية الأديب يحيى الطاهر عبدالله، التي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداثها في صعيد مصر، من حيث معاناة أسرة تعيش الحرمان والفقر، وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية.

والمسرحية دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيى فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.