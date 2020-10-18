ضبط 1403 قضايا تموينية خلال 24 ساعة.. منها 26 طن سلع غذاية فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1403 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (2.22 طن دواجن - مقطعات لحوم- مفروم لحوم - دهون حيوانية، 140 كيلو جرام توابل غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية).. بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن تابع لمطعم وجبات جاهزة- كائن بالمطرية بالقاهرة)، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور والتى شكل خطراً على الصحة العامة بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (1.5 طن كبدة- مفروم لحوم- دواجن، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها) بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بشبرا الخيمة بالقليوبية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (1.44 طن "لحوم مجمدة" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة) بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بالزقازيق بالشرقية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (19.5 طن سلع غذائية "دقيق فاخر – سكر حر- سمسم- حمص- عسل مجهولة المصدر، مستلزمات إنتاج، 3.05 طن حلوى المولد غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية منتج نهائئ)، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج حلوة المولد - كائن بالأزبكية بالقاهرة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (6.2 طن سلع غذائية فول- مكرونة، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس" وتشكل خطراً على الصحة العامة) بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السع الغذائية- كائنة بالعامرية بالإسكندرية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (5.5 طن مكسبات طعم، بدون مستندات ومجهولة المصدر) بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية - بدون ترخيص – كائن بقها بالقليوبية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.