القبض على 9 متظاهرين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس

اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية 9 من المتظاهرين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، ليلية الأحد.

ويأتي ذلك عقب تظاهرات حاشدة ضمت عشرات آلاف المعارضين لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، مساء السبت، في إسرائيل، تزامنا مع رفع القيود التي تحدّ التجمعات، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وجرت التظاهرة الرئيسية في القدس أمام مبنى الإقامة الرسمية لنتنياهو، حيث تجمّع آلاف المحتجين وفق وسائل إعلامية، و20 ألفا وفق المنظّمين.

وهذا أول تجمع كبير منذ رفعت الخميس القيود التي تمنع الأشخاص من التظاهر، على مسافة تزيد على كيلومتر واحد من مقر سكنهم.

ويتجمع متظاهرون كل مساء سبت منذ يوليو الماضي للاحتجاج على الإدارة الاقتصادية والصحية لجائحة كوفيد-19 من طرف حكومة بنيامين نتانياهو، المتهم رسميا بالفساد.

ورفع متظاهرون في القدس الأعلام الإسرائيلية ووضعوا كمامات كتب عليها "وزير الإجرام"، ونادوا بشعارات ضد نتنياهو.

وفي ساعة متأخرة من المساء، تفجرت صدامات رجال الأمن مع محتجين تجمعوا خارج المنطقة التي يسمح فيها بالتظاهر، ما تسبب في إعاقة حركة السير، كما هاجم المتظاهرون قوى الأمن، وفق بيان للشرطة أوضح أنه جرى إيقاف ثلاثة منهم.

وتظاهر في تل أبيت آلاف الناس، أغلبهم عائلات مترافقة، وفق مصور من وكالة فرانس برس.

وأفادت الشرطة بوقوع عدة حوادث في أماكن متفرقة من البلاد، إذ هاجم "مشبوهون" متظاهرين بالغاز المسيل للدموع ووجهوا لهم إهانات، وقد أوقف عدد من المهاجمين.

قرر المجلس الوزاري الخاص بمكافحة كورونا في إسرائيل، منذ منتصف ليلة أمس، إدخال بعض التسهيلات على الحياة العامة كخطوة أولى لرفع الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا، لكن وزارة الصحة رفضت هذا الإجراء وحذرت منه.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فرضت للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري، إغلاقا شاملا في محاولة للحد من انتشار الوباء، بعد أن تفشى بمستويات غير مسبوقة.