لو عندك عطل أو خلل.. كيف تحل مشاكل العداد الكهربائي؟

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن طرق التعرف على الأعطال والمشكلات في العدادات المختلفة وكيفية حلها.

وينشر "الوطن" بعض الأكواد التي تظهر على شاشة العداد عند وجود خطأ أو عيب وهو ما يترتب عليه وجود خلل بالعداد ونستعرض كيفية الحل.

- كود error 204

عند ظهور الكود (error 204)، يتم عمل رفع للعداد، ثم تصفير العداد بكارت إعادة تهيئة وكارت المصنع، ثم يتم تركيب العداد بعد الإصلاح (إعادة تهيئة) والموجودة ضمن وظائف مشتركين، وذلك بالتواصل مع المركز الرئيسي لتنشيط الأيقونة على حساب أحد المستخدمين، ومنها يتم الحفظ على كارت المشترك بعد مسحه، ويوضع الكارت بالعداد.

وإذا كان للمشترك رصيد بالعداد أو شحنة على الكارت لم يتم وضعها بالعداد توضع بعد ذلك كدفعة مقدمة من حساب مراجع الإيرادات.

- كود Err-0101 ، Err-0108

يعني ذلك الكود أو ذاك أن رقم المشترك أو العداد غير صحيح وغير متطابق مع البرنامج (الكارت الذي تم إدخاله بالعداد هو كارت خاص بعداد آخر).

- الحل: إذا كان العداد جديد فيتم تخصيصه وبرمجته لمشترك مع مراجعة الصفحة "75" بالعداد ومطابقة الرقم الموجود بالشاشة برقم الشاسيه.

أما إذا كان العداد خاص بمشترك (كود 02) فيتم مراجعة المشترك من عدم تبديله بكارت عداد آخر.

- كود Err-0204

يعني ذلك الكود أن ذاكرة العداد ممتلئة، وبالتالي لا يستطيع استقبال بيانات جديدة من الكارت.

الحل: يتم عمل كارت "قراءة البيانات"، ويتم إدخاله بالعداد لتسجيل بيانات العداد به مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة، ثم يتم تصفير العداد بكارتي "إعادة التهيئة" و"خارج المصنع" لمسح ذاكرة العداد، ثم يتم وضع كارت "قراءة البيانات" مع الضغط على الزر الأسود أسفل غطاء الروزتة في العداد لإعادة تسجيل بيانات العداد.

- كود Err- 1091

تعني وجود مشكلة بوقت العداد أو انتهاء صلاحية كارت الإطلاق.

- الحل: يتم ضبط الوقت أو تجديد الصلاحية للكارت.

- كود Err-0201

يعني وجود خطأ بالبيانات الخاصة بتاريخ العداد.

الحل: يتم إعادة برمجة العداد.

- كود Err- 0400

يكون سببه حدوث مشكلة فرق الشحنات بين البرنامج والعداد.

الحل: يتم رفع العداد وإعادة تهيئته ويجب البحث عن المشترك بقرائه الكارت وليس بالبحث برقم العداد للحفاظ على الاستهلاكات الخاصه بالعداد.

- كود Err-0002

يعني أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت.

الحل: يتم استبدال الكارت إذا كان تالفًا أوضبط وضعيته، أو أن قارئ الكارت بالعداد لا يعمل.

- كود Err-0805

يعني أن هناك خطأ بقراءة البيانات.

الحل: إعادة العملية مرة أخرى (كارت بديل بدون شحنة) أو استرجاع للشحنة المبدئية.

- كود Err-0600

لم يتم الضغط على زر البرمجة أثناء وضع كارت إعادة التهيئة.

الحل: يتم الضغط على الزر أثناء وضع الكارت.

- كود Err-0500

يعني أنه تم سحب الكارت بسرعة من العداد قبل قراءته بصورة كاملة.

الحل: يتم وضع الكارت بالعداد والانتظار فترة كافية.

- كود Err-0200

يعني وجود خطأ بالعملية الموجودة على الكارت.

الحل: يتم إعادة تنفيذ العملية مرة أخرى على الكارت.

- كود Err-0106 Err-0107

يعني أن هناك خطأ في بيانات الكارت المدخل بالعداد، حيث تكون البيانات الكودية للمشترك الموجودة بالكارت غير مطابقة للبيانات الموجودة بالعداد.

الحل: يتم عمل كارت بديل بشحنة أو بدون وإن استمرت المشكلة يتم إعادة برمجة العداد.

- كود Err-0105

يعني أن التعريفة الموجودة على البرنامج مختلفة عن الموجودة بالعداد .

الحل: يتم إعادة برمجة العداد.

- كود Err-0104

يعني أن العداد غير متوافق مع نوع الكارت.

الحل: يتم تغيير الكارت

- كود Err-1

يعني أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت.

الحل: يتم استبدال الكارت إذا كان تالفًا أو ضبط وضعيته.