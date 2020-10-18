الانتهاء من حصاد نحو 215 ألف فدان أرز بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من حصاد 214 ألف و593 فدان مزروعة بمحصول الأرز بالإضافة إلى كبس وتجميع 246 ألف و507 طن قش أرز منذ بدء موسم الحصاد، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة بمحصول الأرز هذا العام بلغت 235 ألف.

وأكد محافظ الشرقية على الجهات المعنية بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول بإعتباره ثروة زراعية وقومية هامة مشدداً على بذل الجهود اللازمة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز وتعظيم سبل الإستفادة منه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وفي هذا الإطار صرح المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أنه تم تجهيز عدد 214 نقطة تجميع بنطاق المحافظة لإستلام وكبس 470352 طن قش الأرز من المزارعين ،لافتاً إلي أنه تم كبس وتجميع 246 الف و 507 طن وتحرير عدد 230 محضر مخالفات , وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل الغرامات الفورية و كذلك إتباع كافة السبل المتاحه لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة السحابة السوداء والحد من التلوث البيئي.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة حصاد محصول الأرز هذا العام، والعمل على مواجهة ظاهرة السحابةالسوداء من خلال توعية المزارعين بمدي خطورتها وأثرها على صحة الإنسان والبيئة وكونها إهداراً لأحد مصادر الثروة التى يمكن الاستفادة منها كعلف للماشية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف , مؤكدا أنه تم توفيرالمعدات اللازمة لنقل وفرم وكبس المخلفات الزراعية وتوزيع المكابس الخاصة بكبس قش الأرزعلى مراكز التجميع بنطاق المحافظة، والتأكد من سلامة تشغيلها.