6 مستندات يجب توافرها لاستلام قطعة أرض بالمدن الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن 6 مستندات يجب توافرها في المتقدم للحصول على طلب استلام قطعة أرض بالمدن الجديدة.

المستندات المطلوبة:

1- أصل إيصال مقدم الحجز.

2- أصل إيصال استكمال 25%.

3- أصل حافظة الشبكات.

4- صورة بطاقة المالك.

5- صورة البطاقة الزوجية.

6- شهادة ميلاد الأبناء، وفي حالة عدم إدراج اسم الزوج في بطاقة الزوجة يُشترط وجود قسيمة الزواج.

شروط الحصول على الخدمة:

1- مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

إجراءات المواطن:

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3- استلام الخدمة.

تكلفة العداد الجديد الإلكتروني

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الأوراق والمستندات اللازمة لتركيب عداد مياه إلكتروني مسبق الدفع، والذي تصل تكلفته إلى 1810 جنيه.

ويتم التوصيل وفتح المياه للمشترك خلال أسبوع من سداد قيمة مقايسة العداد، وتُحتسب حتساب المنفصلة الشهر التالي من تاريخ تركيب العداد الجديد.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه:

- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

- سند الحيازة أو الملكية.

- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

- الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن).

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- إيصال مياه من أقرب جار.

- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

- أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه:

- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

- سداد قيمة المعاينة والملف.

- إجراء فني الشبكة المعاينة علي الطبيعة.

- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة نقدًا أو بالتقسيط.

- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

- توقيع العميل للعقد.

- الانتهاء من تقديم الخدمة.