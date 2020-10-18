"علاقات محرمة" يدفع ثمنها الأطفال.. أمهات "بلا قلب" يقتلن أبنائهن

بلا قلب، وبلا إنسانية، تقوم أمهات بقتل أبنائهن بأيديهن خوفا من افتضاح أمرهم، ورغم أن الكثير منا يحلم أن يكون لديه طفل، يعيش معه ويراه يكبر أمام عينيه، ويبذل كل ما هو غالي من أجل أن يرزقه الله طفلاً، وعلي النقيض تماماً هناك من انتزعت من قلوبهم الرحمة، وصاروا عبيداً لرغباتهم وشهوتهم الدنيئة، التي أقبلوا عليها من أجل إقامة علاقة جنسية محرمة، كانت نتيجة هذة العلاقة المشبوهة جنيناً ينمو في أحشاء والدته، الأمر الذي دفعها لتتخلص منه خوفا من إفتتضاح أمرها، زاعمة المحافظة علي سمعتها وشرفها.

وانتشرت في الفترة الماضية عدة جرائم قتل أطفال رضع، كانوا نتيجة الحمل السفاح من علاقة محرمة، فذنبهم الوحيد هو أن رسم الشيطان طريق المعصية أمام شخصين، أثمرت هذة الخطيئة عن وجود طفل، ما دفع أبويه للتخلص منه خشية الفضيحة بين العامة.

وتستعرض "الوطن" بعض جرائم قتل الأطفال الرضع، بسبب علاقات غير شرعية، أودت بحياة هؤلاء الأبرياء عن طريق القتل، أو التخلص منهم أحياء، وذلك من خلال التقرير التالي:

- "نورا".. أنجبت سفاحا فألقت رضيعها في ترعة وادعت اختطافه: مش عارفة أبوه

في مدينة أهناسيا ببنى سويف، جلست سيدة عمرها 39 سنة، تدعى "نورا.أ"، مع حلول الظلام، بينما كانت ترضع طفلها الذى لم يكمل شهره الثانى رضعته الأخيرة، نام الطفل على يديها وسرعان ما ثقلت جفونه ونام، حل الظلام ، فلفت المرأة رضيعها بلفافة قماشية، ثم لفت رأسها بإيشارب.

وضعت "نورا" كمامة على فمها ثم تسللت خارجة من المنزل، تشق شارع شبه خال فى قريتها منشية عبد الصمد، وكانت تسير بتوجس وقلق، وبينما اقتربت من ترعة بالقرية، كانت يدها تضغط على فم الطفل الصغير لتسكته للأبد، لفظ الرضيع أنفاسه الأخيرة بين يديها، توقفت بجوار شجرة وتفحصت الطفل.. لقد مات.

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- سيدة تعترف بقتل رضيعها في السلام: عشان ميتقالوش "يا ابن الحرام"

بقلب متحجر لا يعرف الرحمة، قتلت سيدة ثلاثينية رضيعها، بعدما قبضت بيديها على رقبته ولم تتركه إلا جثة هامدة داخل منزلها في السلام، ثم حملته وذهبت به إلى مستشفى السلام العامة، مدعية أنها لا تعرف شيئًا عن سبب دخول طفلها ابن الثلاثة أشهر، في غيبوبة تامة، واصطنعت حالة حزن زائفة عندما أبلغها الأطباء بوفاته.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على أم تخلصت من رضيعها الذى أنجبته من علاقة غير شرعية، بالسلام، وأكدت التحريات والتحقيقات، أنها خنقته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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- "على علاقة بشاب".. اعترافات المتهمة بالتخلص من رضيعها في الجيزة

"خفت من الفضيحة.. وخفت يتقبض عليا.. وأهلي يعرفوا إني كنت على علاقة غير شرعية بشاب.. لما الجنين نزل ميت.. قلت أخلص منه.. خليت اتنين من ولاد أختي أخدو الجثة في كيس وحطوها بجوار صندوق زبالة".. بهذة الكلمات بدأت المتهمة بالتخلص من رضيعها بمنطقة العمرانية في الجيزة حديثها أمام النيابة العامة.

وأضافت المتهمة، قائلة: "العلاقة كانت من حوالي سنة ونصف وعرفته إني حامل ومرضيش يجوزني.. فضلت لحد ما ولدت والطفل أتولد ميت قلت أتخلص من الجثة علشان الفضيحة".

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- أنجبته سفاحا ورفض أبوه تسجيله.. القصة الكاملة لخادمة قتلت رضيعها خنقا

حاولت مرارا إقناع عشيقها بتسجيل ابنهما باسمه بعد أن أنجبته نتيجة علاقة آثمة بينهما، إلا أنه تنصل منها ورفض أن يرد على اتصالاتها، حتى قررت اللجوء لفكرة شيطانية بعدما فشلت أكثر من 6 أشهر في نسب الولد لأبيه، فخنقت الطفل وكتمت أنفاسه حتى فارق الحياة، في أثناء مبيتها لدى أسرة تخدمهم بمنطقة مدينة نصر، ثم ادعت أنها تقلبت عليه في أثناء النوم ومات بالخطأ، لكن كشف أمرها وحبست على ذمة القضية.

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- حبس "عجوز" وحفيدتها بتهمة قتل رضيع الأخيرة بعد إنجابه سفاحًا

قررت نيابة باب الشعرية حبس "عجوز" وحفيدتها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل رضيع الأخيرة عقب ولادته سفاحا، والتخلص من جثته داخل صندوق قمامة بمستشفى سيد جلال.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، بلاغا من "وداد. م" 59 عاما، عاملة نظافة بمستشفى سيد جلال، بأنها في أثناء قيامها بأعمال النظافة بطرقة الاستقبال بقسم النساء والتوليد بمستشفى سيد جلال دائرة القسم، عثرت على كيس بلاستيك أسود اللون بصندوق القمامة، وبداخله جثة طفل حديث الولادة به الحبل السري ونفت علمها بالطفل أو ملابسات وفاته.

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- جثة رضيع تكشف عن علاقة غير شرعية بين فتاة الـ19 عاما وشاب بالعمرانية

"مات لوحده.. مش أنا اللى قتلته".. بهذه الكلمات بدأت الفتاة التى لم تكمل عمرها الـ19 حديثها عن جريمة التخلص من رضيعها عقب ولادتها بمنطقة العمرانية، خوفا من الفضيحة بسبب ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع شاب وعاشرها معاشرة الأزواج لمدة عام ونصف، حتى حملت منه وأنجبت الرضيع وقرر الاثنان التخلص منه عقب ولادتها.

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- تفاصيل جريمة طفل رضيع المنوفية: أمه كتمت نفسه بسبب علاقة غير شرعية

تمكنت أجهزة الأمن بمدينة السلام في القاهرة من كشف ملابسات وفاة طفل رضيع حديث الولادة لسيدة من المنوفية، تقيم بدائرة القسم، بعد وصول إخطار من المستشفى يفيد بوصول الرضيع إلى المستشفى متوفى بصحبة والدته وزوج والدتها.

وكان مستشفى السلام العام قد أخطر قسم شرطة السلام بوصول طفل رضيع متوفى وبه كدمات بالرقبة صحبة والدته وزوج والدتها، فأخطرت الجهات الأمنية المسؤولة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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- "عرفت أبوه من على الفيسبوك".. حكاية خادمة قتلت رضيعها: مرضيش يعترف بيه

جمعتهما صداقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لم تستمر سوى 3 أشهر وسرعان ما انتهت بغلق الشاب هاتفه والتنصل من كل شيء بعدما أخبرته صديقته أن ثمرة الخطيئة تتحرك في أحشائها، نجح الشاب في الاختفاء عن صديقته مستغلًا عدم معرفتها بأي شيء عن بياناته الشخصية أو حتى محل إقامته في مدينة نصر، اللقاءات الجنسية التي جمعتهما كانت في منزل الخادمة بالسلام.

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- الأمن يكشف غموض مقتل "رضيع" بالإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية، تحت إشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من كشف غموض العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل منور عقار بشارع تبارك دائرة قسم ثان الرمل، وكشفت المعاينة بأن الجثة داخل حقيبة قماش خاصة بجهاز كمبيوتر ومصاب بكدمات بالرأس والفخذ الأيمن وغير مربوط الحبل السري.

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- "اتفرجت عليه لحد ما مات".. أم ترمي رضيعها في الترعة انتقاما من زوجها

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف لغز ادعاء ربة منزل شابة بقيام مجهولين باختطاف طفلها الرضيع من داخل منزلها في قرية "منشأة عبد الصمد"، بدائرة مركز شرطة إهناسيا، حيث تبين كذب رواية الأم، وأنها تخلصت من الطفل بإلقائه في إحدى الترع، بغرض الانتقام من أسرة زوجها المسن، لتأمر النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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- التحريات في واقعة "قاتلة رضيعها": هربت من زوجها وأقامت مع عشيقها

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة المعصرة بحلوان، تفاصيل جديدة في واقعة قتل ربة منزل لرضيعها بوضع أقراص مخدرة له.

وبينت التحريات أن المتهمة متزوجة وكانت تقيم مع زوجها في منطقة البدرشين، وأقامت علاقة غير شرعية مع العشيق، وحتى يخلو لها الجو لممارسة الرذيلة، قبل 6 أشهر أخذت رضيعها وهربت من منزل الزوجية، واستاجر لها عشيقها شقة بمنطقة المعصرة، وأقاما معا حتى ألقي القبض عليهما.

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- بعدما نهشته الكلاب.. نيابة ميت غمر تحقق مع "أم" ألقت رضيعها في القمامة

باشرت نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية تحقيقاتها مع فتاة، ألقت طفلها فى القمامة ما تسبب فى مصرعه بعد أن نهشت الكلاب جسده، على خلفية نجاح مباحث مركز ميت غمر، فى كشف غموض العثور على جثة الطفل، منهوش الأحشاء ولم يتبقّ منه سوى رأسه وذراعيه وجزء من الصدر، فى أحد أكوام القمامة.

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- "خوفا من الفضيحة".. فتاة تحمل سِفاحا وتلقي رضيعها بمصرف في كفرالشيخ

"خوفت من الفضيحة، فولدته وألقيت به حيا في مصرف نشرت حتى يموت ولا ينكشف أمري، وساعدتني والدتي على ذلك للهروب من المسؤولية"، بهذه العبارة انهارت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما ومقيمة بإحدى قرى مركز سيدى سالم التابع لمحافظة كفر الشيخ، أثناء استجوابها من قبل الرائد حمدى أبو رَيَّا، رئيس مباحث سيدى سالم.

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- حبس ربة منزل بتهمة قتل رضيعها خلال مشاجرة مع عشيقها

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة حبس ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل رضيعها بعد أن ألقت الطفل على عشيقها أثناء مشادة جمعتهما في الشارع، بقصد ضرب العشيق لامتناعه عن الذهاب معها إلى المنزل.

وأفادت التحريات بأن والدة الطفل تربطها علاقة غير شرعية بشاب يتردد عليها، وعندما طلبت منه التوجه معها إلى منزلها، رفض ونشبت مشادة بينهما في الشارع، وتدخلت والدة الشاب لفضها فتشاجرت معها وكانت حاملة الطفل الرضيع فسقط من يدها على الأرض.

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- أم تقتل رضيعها بعصا خشبية نكاية في زوجها

قتلت أم رضيعها بعصا خشبية، بسبب خلافات مع زوجها وعائلته ومعايرتهم لها بعلاقة زنا سابقة في الدقهلية.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير المباحث، بوصول بلاغ لمركز شرطة طلخا من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوفاة رضيع يدعى "إبراهيم.ا"، 7 أشهر نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، بعد ضربة تسببت في كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

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- ربة منزل تقتل رضيعها "خنقا" بمعاونة والدتها وشقيقها لفشلها في إثبات نسبه

أقدمت ربة منزل بمشاركة والدتها وشقيقها، على جريمة بشعة، بالتخلص من نجلها (محمد - 10 أشهر)، بسبب فشلها في إثبات نسب الرضيع محمد، لحملها فيه سفاحا.

وتوجهت السيدة لتحرير شهادة وفاة طبيعية لنجلها فاشتبهت قوات الأمن في وفاة الرضيع، وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم أحمد سلامة ومعاونه النقيب أحمد موسى للتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة وألقى القبض على المتهمة.

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