صورة.. عجوز تستغل أطفالا في التسول بالقاهرة.. و"الأحداث": أحفادها

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيام سيدة عجوز تفترش الأرض وبجوارها بعض الأطفال حديثي السن، ومزيلة بتعليق يفيد بتواجدها منذ أسبوع بجوار آخر سور محطة المعصرة، وإساءتها معاملة هؤلاء الأطفال، وتعديها عليهم بالضرب.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لرعاية الأحداث عن تحديد مكان تواجد تلك السيدة، وأمكن ضبطها، وتبين أنها بدون عمل، ومقيمة بحلوان، وبصحبتها نجلتها، وبدون عمل، وتم ضبطها، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي قدره 300 جنيه، واعترفتا بأنه من حصيلة أعمال التسول، كما تبين وجود 4 أطفال حديثي السن بصحبتهما، يتراوح أعمارهم بين 2 إلى 5 سنوات.

وأقرّت الأولى بأن أحد الأطفال حفيد لنجلها وتقوم بتربيته واستغلاله في أعمال التسول، ولم يتم قيده في سجلات الأحوال المدنية، بينما أقرت الثانية أن باقي الأطفال أنجالها من زوجها المحبوس حاليًا على ذمة إحدى قضايا المخدرات (متزوجه منه عرفيًا)، ولم يتم قيدهم بسجلات الأحوال المدنية وتقوم باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والتربح من خلالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.