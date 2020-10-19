تخفيض ضغوط المياه في المنصورة لكسر خط الطرد الرئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن حدوث كسر بخط طرد الصرف الصحي لمحطة رقم (11) بشرق المنصورة، بقطر 900 مم زهرن مرن، وأنها بدأت على الفور في أعمال الصيانة، والإصلاح، بالاستعانة بأفراد ومعدات الشركة.

وأكدت الشركة أنه جرى تخفيض ضغوط المياه بمدينة المنصورة؛ للسيطرة على مياه الصرف الصحي، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفي سياق متصل، صرح المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بأنه تم إعلان حالة الطوارئ استعدادًا لموسم الأمطار هذا العام؛ حيث قامت الشركة بعمل حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف مناطق المحافظة، والتي يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 4531 كم، بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 820548 متر3/يوم، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل على حلها فورًا.

وأضاف نصر في تصريح صحفي، أن الشركة قامت بأعمال الصيانة الدورية للمعدات؛ حيث يبلغ إجمالي عدد معدات، وسيارات الشركة بمختلف المناطق حوالي 285 سيارة ومعدة مختلفة، بينما إجمالي عدد المعدات المشاركة في الاستعدادات للسيول حوالي 55 معدة وسيارة مختلفة، وذلك بالاستعانة بفريق مكون من حوالي 1200 من العاملين بالشركة.

ومن ناحية أخرى، فقد حرصت الشركة على التنسيق المستمر مع كلًا من غرفة الكوارث والأزمات بمحافظة الدقهلية، ومجالس المدن والأحياء، والحماية المدنية، ومديرية الموارد المائية والري، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة غاز مصر، تحسبًا لحدوث أي أزمات بموسم الأمطار والسيول، كما قامت بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء؛ للتأكد من تطهير بالوعات الأمطار بمختلف مناطق المحافظة.