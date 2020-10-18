"أبوشقة": الشيوخ سيسهم في تأسيس دولة مدنية حديثة

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تشكيل مجلس الشيوخ بهذه الكوكبة من القامات الكبرى في كافة المجالات الحزبية والفكرية والاقتصادية والسياسية والفنية والثقافية، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تأسيس دولة مدنية عصرية حديثة.

وأضاف "أبوشقة" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب فوزه بمنصب وكيل مجلس الشيوخ، أن إصرار القيادة السياسية على الانتهاء من الاستحقاق الدستوري وانتخابات مجلس النواب والشيوخ برغم ما يشهده العالم من قلاقل، يؤكد على بناء المشروع الوطني لبناء دولة ديمقراطية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني، وكذلك تمثيل كافة القوى السياسية في المجلس له دلاله بأن مصر لا يوجد بها إنفراد برأي، وأن الجميع ممثل ولا إقصاء لأحد.

وتابع "أبوشقة"، أن نظام الغرفتين معمول في كل دول العالم، والتشكيل الذي يمثل أعلى القمم الفكرية سيكون إثراءً للحياة السياسية.

وتابع وكيل المجلس: "سأتعاون مع الجميع رئيسًا وأعضاءً، نختلف في الرأي لكن لانختلف على هدف واحد هو مصلحة الوطن ومصلحة المواطن، ولكي يكون عملي خالصًا لله وللوطن تقدمت بطلب للتنازل عن كافة مستحقاتي المالية من مجلس الشيوخ لصندوق تحيا مصر".

وشدد "أبوشقة" على أنه على مسافة واحدة من الجميع داخل مجلس الشيوخ، سواء الأعضاء الحزبيين والمستقلين وجميع النواب، وأن مكتبه مفتوح للجميع.

ووجه "أبوشقة" الشكر للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قائلًا: "عملنا مع بعض، وكنا على قلب رجل واحد، واستطاع أن يحتوي كافة الآراء، وأنجز هذا المجلس من القوانين ما يتجاوز 800 مشروع قانون ويعمل في صمت، واستطاع بحكمته أن يحتوي جميع الآراء المختلفة، ووصل بسفينة البرلمان إلى بر الأمان، وأنجز هذه المجلس عددًا كبيرًا من الاتفاقيات الدولية، وأبلينا معًا بلاءً حسنًا".