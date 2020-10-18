دخان القمامة يقتل "الأستاذ فؤاد" وزوجته حالتها حرجة: عربيتهم انقلبت بالمصرف

لقي مدرس على المعاش مصرعه وأصيبت زوجته بإصابات خطيرة، نتيجة انقلاب السيارة التي كانا يستقلانها، في أحد المصارف بمنطقة "المنزلة الجديدة"، في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بسبب الأدخنة المتصاعدة من حرائق القمامة، التي تسببت في حجب الرؤية على الطريق.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنزلة، بانقلاب سيارة ملاكي في مصرف زراعي، بمنطقة المنزلة الجديدة، ما أسفر عن إصابة مدرس على المعاش وزوجته، وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات القريبة، في حالة خطيرة، إلا أن الزوج لفظ أنفاسه فور وصوله المستشفى.

هرعت سيارة إسعاف والأهالي إلى منطقة الحادث، وتمكنوا من انتشال "فؤاد م. ف."، مدرس بالتربية والتعليم، على المعاش"، وزوجته، من داخل السيارة، التي انقلبت داخل المصرف، وتم نقلهما إلى المستشفى، حيث لفظ الزوج أنفاسه متأثراً بإصابته، وجرى تقديم الإسعافات الطبية إلى زوجته، بعد إصابتها بكدمات في مختلف أنحاء الجسم.

وأكد شهود عيان تصادف وجودهم في موقع الحادث، أن تراكم القمامة المشتعلة على جانبي المصرف الزراعي، تسبب في ضيق الطريق، علاوة على إشعال النار فيها ليلاً، مما يتسبب في تصاعد الأدخنة بصورة كثيفة، ويجعل الحركة شبه مستحيلة على الطريق إلى المنزلة الجديدة.

وقال أحد الشهود: "بقالنا كتير بنتكلم عن الحرائق وجبال القمامة في المنزلة الجديدة قافلة الطريق، وتسببت اليوم في انقلاب سيارة ملاكي فى الترعة الجانبية"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكدت زوجة نجل المتوفي أن حماها كان من أكثر المواطنين تحركاً على هذا الطريق، رغم تكرار حرق القمامة على جانبي الطريق المحاذي للمصرف، مشيرةً إلى أنه قبل وفاته أرسل 5 فاكسات إلى عدد من المسئولين، يشكو فيها معاناة أهالي المنطقة بسبب تراكم القمامة، وانتشار الحشرات، علاوة علي الأدخنة التي أصابت أطفالهم بالأمراض الصدرية، مشيرةً إلى أنها اصطحبت طفلتها إلى طبيب صدر نحو 3 مرات، خلال الشهر الأخير فقط، بسب إصابتها بأزمة صحية نتيجة الأدخنة المتصاعدة من حرق القمامة.